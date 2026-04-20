الجواد «آر بي بوي فريند» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في تونس







شهد مضمار قصر السعيد الرملي في الجمهورية التونسية، انطلاقة استثنائية لأولى محطات سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الثالثة والثلاثين، وسط حضور جماهيري غفير تجاوز 15 ألف متفرج، في مشهد احتفالي عكس المكانة المرموقة للكأس الغالية على مستوى السباقات العالمية.

تقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لرؤية دولة الإمارات في الحفاظ على الإرث الأصيل، وتعزيز ريادة الخيل العربي في مختلف المضامير الدولية، ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم.



توّج الجواد «آر بي بوي فريند» «آر بي بيرن × ريتش فريند» بأداءٍ بطولي وأريحية كبيرة، بلقب المحطة الافتتاحية، ليعلن عن نفسه بطلاً من العيار الثقيل وجاهزية تامة لخوض غمار الموسم العالمي لسباقات الخيل العربية. وبإشراف المدرب علي القيادي وقيادة الفارس عادل القيادي، تمكن البطل المملوك لعمر إسماعيل غرغار من تعزيز سجله الحافل، ليرفع رصيده إلى 9 انتصارات ومركزي وصيف من أصل 11 مشاركة.



شهد السباق، المخصص للخيول «الفئة الأولى - جروب 1» لمسافة 2000 متر، انقضاضاً مثيراً لـ«آر بي بوي فريند» عند منعطف النهاية، حيث اندفع ببراعة فائقة ليتصدر الكوكبة ويوسع الفارق في الأمتار الأخيرة، منهياً السباق بزمن قدره 2:18:05 دقيقة. وحل ثانياً الجواد «عفجان» لإسطبلات ذات الرمال، بإشراف محمد فرحات وقيادة أوليفيه داندينيه، بينما جاء في المركز الثالث «وعد العاديات» لإسطبلات العاديات، بإشراف سامي البجاوي وقيادة ساندرو بايفا.



وشهدت المحطة التونسية حضوراً جماهيرياً لافتاً تجاوز 15 ألف متفرج، اكتظت بهم مدرجات مضمار قصر السعيد، في أجواء احتفالية مميزة عكست الشعبية المتنامية التي تحظى بها سباقات الكأس الغالية، حيث تفاعل الجمهور مع مجريات السباق حتى خط النهاية، ضمن كرنفال مصاحب تضمن فعاليات تراثية وثقافية جسدت الموروث العربي الأصيل، وأبرزت القيمة التاريخية والرياضية لهذا الحدث العالمي.



شهد السباق وتتويج الفائزين الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية، وفيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسباقات كأس رئيس الدولة، إلى جانب حضور رسمي ودبلوماسي لافت.

من جهته، أكد مسلم سالم العامري عضو اللجنة العليا المنظمة، أن انطلاقة النسخة الثالثة والثلاثين من تونس تمثل محطة مهمة في مسيرة الكأس الغالية، وقال: تعكس هذه المحطة قوة الانطلاقة للموسم الجديد، وما تحمله الكأس الغالية من قيمة عالمية في دعم ملاك ومربي الخيل العربي.



وأضاف: ما شهدناه من حضور جماهيري وتنافس قوي بين الخيول المشاركة، يجسد المكانة المرموقة للحدث ويؤكد دوره الريادي في تطوير سباقات الخيل العربية على المستوى الدولي، معرباً عن فخره بالنجاحات الجماهيرية والانطلاقة العالمية للكأس الغالية.

وأكد العامري أن مزاد الخيل الذي نُظّم في تونس قبيل انطلاق الحدث، قدم برهاناً على ذلك، في ظل الإقبال الجماهيري غير المسبوق والأرقام القياسية التي سُجلت، وهو ما يترجم بدوره نجاح خططنا التطويرية للارتقاء بسباقات الخيل العربية عالمياً.



واختتم بالقول: تسرنا الأصداء الواسعة والحضور الجماهيري والدبلوماسي الرفيع الذي شهدته محطتنا الأولى في تونس والتي أبهرت الجميع بتنظيمها ومستواها، ونتقدم بالتهنئة الخالصة لأبطال «الكأس الغالية» المتوجين في هذه الجولة الاستثنائية.