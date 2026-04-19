الإمارات تحصد 12 ميدالية في نهائي «الإقليمية السابعة» لقفز الحواجز بالدوحة

أحرز فرسان دولة الإمارات لقفز الحواجز 12 ميدالية «6 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزية» في منافستي الفرق والفردي، ضمن نهائي بطولة المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية بالعاصمة القطرية الدوحة. وقدم أبطال دولة الإمارات مستويات تنافسية مميزة في البطولة التي اختتمت أمس، على ميدان لونجين في الشقب، ضمن فئات الأشبال والناشئين والشباب، بعد تأهلهم عبر موسم الفروسية 2025-2026، بالإضافة إلى فئة تحت 25 عاماً المستحدثة، بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة يمثلون دول المنطقة، وبإجمالي جوائز تبلغ 318 ألف يورو.



وأحرز فرسان الإمارات لقب الفرق في بطولة الناشئين على ارتفاع 120 سم، بفريق مؤلف من علياء عدنان المهيري، وعبدالله عمران العويس، وعلي مفرج الكربي، ومحمد ماجد العواني.

كما حصدوا لقب الفرق في فئة الشباب على ارتفاع 130 سم، بقائمة ضمت الفرسان الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، ومروان يوسف المحمودي، وحمد النعيمي، وعبدالله حمد الكربي، وفضية بطولة الفرق لفئة الأطفال، بمشاركة الفرسان حسن ماجد العواني، ومحمد العويس، وبخيت محمد، وخالد المهيري. وحقق الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي لقب شوط الجائزة الكبرى للفرسان تحت 25 عاماً على ارتفاع 145 سم، محققاً 50.67 ثانية على صهوة «بيلي مارتيني»، وحصد المركز الثاني زميله عبدالله حمد الكربي، مع «كوانتينو»، وجاء ثالثاً السعودي عبدالعزيز فهد العيد، مع «كيو لين».



وتوج فرسان الإمارات بالمراكز الأولى في شوط البطولة المستحدثة على ارتفاع 140 سم، بذهبية الفارس سيف عويضة الكربي، وفضية محمد حمد الكربي، وبرونزية عمر عبدالعزيز المرزوقي.



وجاءت نتائج الفرسان مميزة أيضاً في الفردي، بحصد المركزين الأول والثاني لفئة الناشئين، بذهبية الفارس صالح مفرج الكربي، وفضية محمد سعيد الغرير، ثم لقب فردي فئة الأشبال على ارتفاع 115 سم، بحصد الذهبية والفضية عبر الفارسين حسن ماجد العواني وخالد المهيري، وصولاً إلى الذهبية والفضية للفارسين حسن ماجد العواني، وخالد المهيري، في فئة الأطفال.

وتوج الفائزين سلطان محمد اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، والشيخ طلال بن خالد آل ثاني، مدير البطولة، وزيد أبو زيد، رئيس الاتحاد العربي السوري للفروسية.



وأثنى المدرب حمد الكربي على النتائج المشرّفة لأبطال الإمارات في نهائي البطولة بالعاصمة القطرية الدوحة، للعام الثاني على التوالي، بما يجسد قيمة التطور لهذه الرياضة، والعناصر الواعدة في كافة الفئات العمرية.



وقال حمد الكربي، إنه كان حريصاً على متابعة مستويات الفرسان خلال البطولات المحلية الماضية، تمهيداً لاختيار القائمة المشاركة في البطولة، موضحاً أن دولة الإمارات تحتشد بعدد كبير من الفرسان والفارسات، بأفضل المستويات التنافسية، لحصد الألقاب في البطولات الخارجية، ما يضعهم أمام مستقبل واعد، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.