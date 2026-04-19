الحبتور يتوج بطلاً لختام سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو

توج فريق الحبتور بطلاً لختام سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو 2026، بعد فوزه العريض على فريق ذئاب دبي ثيرا بنتيجة 8-2، في مواجهة شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً وأجواء احتفالية مميزة عكست قيمة الحدث.



وقاد محمد الحبتور فريقه إلى منصة التتويج بأداء قوي ومنظم، حيث فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته، مستفيداً من الفاعلية الهجومية العالية وتحويل الفرص إلى أهداف، في وقت عانى فيه الفريق المنافس من غياب الانسجام الجماعي وعدم القدرة على مجاراة الإيقاع السريع للمباراة.



وجاءت المباراة بطابع كرنفالي، تخللتها لمحات فنية مميزة من الجانبين، إلا أن الكلمة العليا كانت لفريق الحبتور الذي أظهر تفوقاً واضحاً في الانتشار داخل الملعب ودقة التمرير، إلى جانب صلابة دفاعية حدّت من خطورة هجمات ذئاب دبي ثيرا.



ضمت تشكيلة فريق الحبتور كلاً من: محمد الحبتور، وخلف محمد الحبتور، وجولي كوينتو، وخوستو كوينتو، فيما مثّل فريق ذئاب دبي ثيرا اللاعبون غيث أحمد الغيث، وإدجاردو، وبرونو باز، وميغيل ديليا.



ويعد هذا التتويج محطة بارزة في ختام موسم حافل لسلسلة كأس دبي الذهبية، التي تصنف ضمن أبرز بطولات البولو على مستوى المنطقة، وتشهد سنوياً مشاركة نخبة من أفضل الفرق واللاعبين الدوليين، ما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية لرياضة البولو.