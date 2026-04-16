ثنائية لخيول جودلفين في ختام مهرجان كريفن الإنجليزي



حققت خيول جودلفين ثنائية مميزة في ختام مهرجان كريفن الإنجليزي، والذي أقيم في مضمار نيوماركت على مدى ثلاثة أيام، وتألقت المهرة «حصالة» بشعار جودلفين بعد أن حصدت لقب «ميدن فيلز ستيكس للمهرات» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلة زمناً قدره 1:25.29 دقيقة.



وأضاف «ماهو باي» الانتصار الثاني على التوالي لخيول جودلفين بعد تصدره سباق «نوفايس ستيكس» لمسافة 2000 متر منذ البداية حتى النهاية بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي ابلي، ليحسم اللقب بزمن قدره 2:3.89 دقيقة.



وحصدت «رن تو فريدوم» لقب أبيرنانت ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب هاري يوستاس، مسجلاً زمناً قدره 1:10.58 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «عرمرم» لزياد كلداري.



وأحرز «اوكساغون» لقب «كريفن ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة الميل، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلاً زمناً قدره 1:37.21 دقيقة بفارق طولين عن «افيسنا» بشعار جودلفين بقيادة راي داوسون وإشراف روجر فاريان.