«مرشدي» لأحمد بن راشد يتألق في «كريفن الإنجليزي»

حلق «مرشدي» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب شوط فيلدن ستيكس «ليستد» لمسافة 1800 متر، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 1.50.79 دقيقة بفارق طول عن «بوسايدنز واريور» لجودلفين.



وأسفرت نتائج أبرز الأشواط عن فوز «داميسوس» بلقب سيفتون ستيكس من الفئة الثالثة لمسافة 2000 متر بقيادة جيمس دويل وإشراف جون وثادي جوسدن، فيما فازت «ازليت» بلقب «نيل غايدن ستيكس» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس ماركو غياني، وإشراف المدرب ستيوارت ويليامز، مسجلة زمناً قدره 1.25.08 دقيقة بعد صراع مثير بفارق رقبة عن «أمريكا كوين».



ورفعت المهرة «ماجيك إفورت» بشعار عبدالله المنصوري، انتصارات خيول الإمارات بعد فوزها بسباق السرعة للمهرات لمسافة 1000 متر بقيادة الفارس بونوا دي لا ساييت، وبإشراف المدرب المخضرم إسماعيل محمد، مسجلة زمناً قدره 1.0.22 دقيقة.



ختام المهرجان

من جهة أخرى تطارد خيول الإمارات أهم الألقاب في ختام مهرجان كريفن أبرزها سباق «كريفن ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر بمشاركة المهران اللذين لم يعرفا الخسارة «هيدن فورس» و«أفيسينا» بشعار جودلفين، إضافة إلى مشاركة «هانكيلو» لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

ويشهد سباق «ابيرنانت ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة مشاركة بيكفوردز فولي«لجودلفين الساعي إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي و«المنجد» بشعار شادويل إضافة إلى «عرمرم» لزياد كلداري.



ويخوض ثنائي جودلفين أول مشاركة لهما في سباق فئات، بعدما حقق كل منهما فوزين، إذ سجل «هيدن فورس» المنحدر من إنتاج جودلفين من نسل «فرانكل» انتصارين حاسمين بإشراف شارلي أبلبي خلال الشتاء، أولهما في سباق مبتدئة لمسافة 1400 متر، والثاني في سباق كونديشنس لمسافة الميل على مضمار كمبتون بارك، فيما حقق «أفيسينا»، فوزين بإشراف روجر فاريان على مسافة 1400 متر في دونكاستر.



وأكد المدرب شارلي أبلبي أن النسخة الحالية من كريفن قوية، ويدخل «هيدن فورس» لجودلفين السباق في حالة جيدة، مشيراً إلى أنه رغم تحقيق فوزيه السابقين على الأرضية الاصطناعية، لكنه يبدو مرتاحاً على العشب في التدريبات، ومن المرجح أن يجد الفائز في السباق نفسه بين الأسماء المتقدمة في ترشيحات 2000 غينيز، ونتطلع لرؤية أدائه أمام منافسين جيدين.



وعن مشاركة «بيكفوردز فولي» قال شارلي أبلبي: تمثل مواجهة الخيل الأكبر سناً في هذا الوقت من الموسم تحدياً أكبر دائماً، لكن «بيكفوردز فولي» يستفيد من فارق الأوزان، ونحن نعرف أنه يجيد التعامل مع هذا المضمار. ويدخل السباق وهو في حالة جيدة، ونأمل أن يضع نفسه في حسابات بعض سباقات السرعة الأقوى مع تقدم الموسم.