«شرطة دبي» بطل الفرق و«شبيلي» يتصدر الفردي في بطولة قرية الإمارات لالتقاط الأوتاد

اختتمت مساء اليوم منافسات بطولة قرية الإمارات العالمية للقدرة لالتقاط الأوتاد الثانية على ميادينها بالوثبة، بمشاركة 45 فارساً وفارسة، يمثلون 11 فريقاً. وأسفرت منافسات الفرق عن فوز فريق شرطة دبي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، محققاً 343 نقطة، وأحرز فريق «الذيب ب» المركز الثاني والميدالية الفضية، برصيد 323 نقطة، وجاء فريق «الوليد ب»، ثالثاً محرزاً البرونزية برصيد 288.5 نقطة.



وشهدت منافسات الفردي فوز الفارس محمد علي شبيلي من فريق الوليد بالمركز الأول والميدالية الذهبية محرزاً 79 نقطة، وحصد الميدالية الفضية والمركز الثاني الفارس سيف الإسلام بلوش من فريق «بي تي كي»، برصيد 92.5 نقطة، وذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية للفارس عيسى عبدالمجيد البلوشي من فريق خيالة شرطة دبي، برصيد 92 نقطة.



وأكد راشد حميد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً بعد استئناف المنافسات، بمشاركة كبيرة من جميع أنحاء الدولة، مثنياً على جهود قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في استضافة البطولة الثانية في الموسم، وتوفير كافة المتطلبات الضرورية لنجاحها.

وأشار إلى أن الفعالية المقبلة ستقام في إمارة دبي وتحمل اسم «بطولة سيح السلم لالتقاط الأوتاد» يومي 20 و21 أبريل الجاري على أن يتم فتح باب التسجيل غداً للمشاركة فيها.