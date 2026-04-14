خيول الإمارات تخوض التحدي في مهرجان كريفن الإنجليزي



تتطلع خيول الإمارات إلى مواصلة حضورها في مهرجان كريفن الإنجليزي بمضمار نيوماركت العريق بعد أن دشنت انتصاراتها ضمن فعاليات اليوم الأول عبر تألق ثنائي جودلفين «كيرو بلانكو» و«توك أوف نيويورك» بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي قبل أبرز السباقات الكلاسيكية 2000 جينيز الإنجليزي كما شهد اليوم الأول فوز «دارن هوت جالوب» لجابر عبدالله.



وتتطلع «أكت أوف كايندنس» لجودلفين إلى لقب «نيل غوين ستيكس» للفئة الثالثة على مضمار راولي مايل في نيوماركت، في ثاني أيام مهرجان كريفن في مستهل الاستحقاقات الأوروبية والإنجليزية كما يشهد شوط المهرات لمسافة 1400 متر مشاركة «جولدن بالاس» و«مباسمة» بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم إضافة إلى «كوين أمريكا» لجابر عبدالله ضمن 13 خيلاً مشاركة في الشوط.



وترتقي مهرة جودلفين «أكت أوف كايندنس» بإشراف المدرب شارلي أبلبي، الأخت غير الشقيقة للفائزة في فيليز مايل للفئة الأولى «يلانغ يلانغ»، إلى هذا المستوى في التجربة الكلاسيكية بعد فوزها بسهولة بسباق للمبتدئة على ذات المضمار والمسافة في أكتوبر.



وكان ظهورها الآخر الوحيد أيضاً على نفس المسار والمسافة في سبتمبر، حين قدمت أداءً واعداً بحلولها ثالثة خلف «مباسمة»، التي أحرزت لاحقاً مركز الوصافة في سباق «الفئة الثالثة».

وأكد المدرب شارلي أبلبي أن «أوف كايندنس» تعرف مضمار راولي مايل جيداً بعد أن نافست مرتين حتى الآن على هذا المضمار، وقضت الشتاء بصورة جيدة، ومثل كثير من الخيل المشاركة، فإننا نخوض المنافسة على هذا المستوى لمعرفة الوجهة التي سنتخذها في النصف الأول من الموسم.



ويشهد شوط فيلدن ستيكس «ليستد» لمسافة 1800 متر، مشاركة «بوسايدنز واريور» لجودلفين بجانب «وريث» و«مرشدي» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ضمن 7 خيول تشارك في هذا الشوط.

وأشار شارلي أبلبي إلى أن «بوسايدنز واريور» يدخل هذه المشاركة في حالة ممتازة، وقد تطور بصورة جيدة خلال الشتاء، ما حفزهم على زيادة المسافة في مشاركته المقبلة.