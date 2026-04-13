866 فارسًا يختتمون دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز

تُوّج الفارسان عبدالله حميد المهيري وعلي عزيزنيا بجائزة فرسان المستوى الأول، في ختام منافسات دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، التي أقيمت بنادي الشارقة للفروسية يومي 11 و12 أبريل الجاري، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، راعي الدوري في نسخته الرابعة، وبمساندة مجلس الشارقة الرياضي.

واشتمل لقاء الأسبوع على 12 منافسة من أصل 18 شوطًا، بمشاركة جميع فئات فرسان القفز من أندية ومراكز الفروسية في الدولة، حيث قدموا 866 مشاركة في رياضة القفز، وتنافسوا على جوائز مالية بلغت نصف مليون درهم، ضمن الجولة التأهيلية الثالثة والأخيرة لبطولة الإمارات لقفز الحواجز، التي ستقام في أكاديمية بوذيب للفروسية مطلع مايو المقبل.

وحضر المنافسات سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، رئيس لجنة قفز الحواجز باتحاد الفروسية، وحسام زميت، ممثل الاتحاد رئيس قسم قفز الحواجز، فيما توّج الفائزين الحكم الدولي خليل إبراهيم، رئيس لجنة التحكيم.

وسيطر ثلاثة من فرسان نادي الشارقة للفروسية على المراكز الثلاثة الأولى في أبرز منافسات الأسبوع، التي أقيمت بنظام الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بارتفاع 145 سم، بمشاركة 40 فارسًا، حيث أكمل فارسان الجولة الرئيسة دون أخطاء، وتقاسما المركز الأول، وهما عبدالله حميد المهيري مع الجواد «كونيغ» (15 عامًا)، بزمن 71.20 ثانية، وعلي عزيزنيا مع الفرس «كوينتينا 39» (11 عامًا)، فيما جاء محمد فادي الزبيبي ثالثًا مع الجواد «شاكونتو بيلو» (12 عامًا) بزمن 69.22 ثانية و4 نقاط جزاء، تلتهم الفارسة الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم في المركز الرابع.

وخصص اليوم الأول لفرسان المستوى الأول بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 140 سم، بمشاركة 52 فارسًا، أكمل 9 منهم المرحلتين دون أخطاء، وتصدرهم محمد ليث عوض مع «أموس دو إس تي» من منتجع الفرسان الرياضي الدولي.

وفي فئتي الشباب والمستوى الأول على حواجز 130 سم، تنافس 72 فارسًا، أكمل 24 منهم المرحلتين دون أخطاء، وتصدرهم موفي عويضة الكربي مع «ماي سيلف» من نادي الشارقة للفروسية، فيما شارك 77 فارسًا في منافسة 135 سم، ونجح 12 منهم دون أخطاء، وفاز عمرو جمال محمد مع «زازو زد».

وفي فئة «الجونيورز» على حواجز 120 سم، تنافس 19 فارسًا، أكمل 8 منهم دون أخطاء، وتصدرهم ليث غريب مع «أليت دو بونتس»، وكرر إنجازه في اليوم التالي.

أما في المستوى الثاني، فقد تنافس 68 فارسًا في اليوم الأول، وأكمل 13 منهم دون أخطاء، وفازت صليحة الكتبي مع «إلتون»، وكررت الفوز في اليوم الثاني.

وفي منافسات الخيول الصغيرة، فاز «أولاندرو» بقيادة أحمد نزار منصور، و«بريستيج» بقيادة أرحمه سيف العواني، فيما فاز «أنديغا في إتش» بقيادة شادي غريب، و«جالوسي» بقيادة محمد أحمد العويس في فئة 7 سنوات.

وفي فئة المبتدئين المتقدمة، تنافس 87 فارسًا على حواجز 110 سم، وفاز جمعة محمد الرميثي مع «أرين زد»، فيما فاز راشد خالد الجنيبي مع «كريسينا» في منافسة أخرى لنفس الفئة.

وفي فئة الأشبال، فاز فارس وسيم شمدين مع «شيكا آر بي»، بينما تصدر زاهر محمد الزبيبي المنافسة الثانية مع «سنو وايت».

أما فئة المبتدئين، فقد شهدت مشاركة 80 فارسًا، وفازت لمياء راشد علي مع «لونهيرز بي»، فيما فاز محمد سعيد السبوسي مع «بيرغراف» في المنافسة الثانية.