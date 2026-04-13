ثنائية لخيول جودلفين في مضمار لونغشامب الفرنسي

حققت خيول جودلفين ثنائية مميزة في فرنسا بعد فوز «كوموريبي» بلقب بري دو فونتينبلو للفئة الثالثة وإحراز «كاسابويبلو» لقب «بري جاك لافيت» على مضمار لونغشامب العريق. وخطف «كوموريبي» بقيادة ألكسي بوشان وإشراف المدرب أندريه فابر لقب سباق الميل مسجلاً زمناً قدره 1.36.04 دقيقة بعد صراع مثير بفارق أقل من رقبة عن منافسه «نايت تايم» الذي ثأر منه بعد أن جمعهما التحدي في سبتمبر الماضي على لقب سباق «بري لا روشيت». وعزز بطل جودلفين ابن بيناتوبو حظوظه في سباق «بول ديسيه ديه بولان» بعدما حقق انتصاره في بري دو فونتينبلو للفئة الثالثة.



وافتتح «كاسابويبلو» بإشراف فابر انتصارات جودلفين في هذا اليوم بعد أن سجل انطلاقته المثالية في عام 2026، محققاً أكبر انتصاراته حتى الآن بفوز مريح في سباق «بري جاك لافيت» «ليستد» لمسافة 1800 متر مسجلاً زمناً قدره 1.50.76 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن«ماتاري باي».



وأعرب المدرب أندريه فابر عن سعادته بإحراز«كوموريبي» اللقب بأداء قتالي على غرار والده، رغم أنه ليس من النوع الذي يظهر الكثير في التدريبات الصباحية، ولكنه جواد يعطي بإخلاص، ولقد قضى الشتاء بصورة جيدة، ولم يزد حجمه كثيراً، لكنه حضر إلى التحدي في حالة ممتازة ونفذ كل شيء على النحو الصحيح.



من جانبها قالت لويز بينار من جودلفين: قدم «كاسابويبلو» عودة موفقة في شانتي، وكان قد حل في مراكز متقدمة ست مرات في السباقات المصنّفة على مستوى الفئات وليستد قبل الفوز الأخير ومن الرائع أن يحقق أخيراً انتصاره المصنف بكل جدارة واستحقاق بعد أداء مميز، مشيرة إلى أنه لديه مشاركة مبدئية في سباق بري ديدوفيل للفئة الثالثة على هذا المضمار الشهر المقبل، وقد يكون خياراً مناسباً.



