«ياس للسباقات» «أفضل مالك» ضمن جوائز هيئة الإمارات لسباق الخيل

فازت «ياس للسباقات»، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بلقب بطل الملاك لموسم 2025 - 2026 للعام الثاني على التوالي ضمن النسخة الخامسة لجوائز هيئة الإمارات لسباق الخيل.

جاء الإعلان عن فوز «ياس للسباقات» وعدد من المتوجين بجوائز الموسم، مساء أمس على مضمار أبوظبي للسباق، ضمن السباق الختامي، بحضور سعادة محمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل. وحصدت «ياس للسباقات»، بطولة الملاك برصيد 49 فوزاً، والمركز الثاني 47 مرة، والثالث 48 مرة، والرابع 47 مرة، من إجمالي 484 مشاركة.



وأحرز بوبات سيمار بطولة المدربين، برصيد 50 فوزاً، وحصد الفارس البرازيلي سيلفستر دي سوزا، لقب بطولة الفرسان برصيد 54 فوزاً، وحمد البوسعيدي، بطل الفرسان المتدربين، برصيد 17 فوزاً.

وشهدت نتائج السباق الختامي في الموسم للخيول العربية والمهجنة الأصيلة فوز «عزام» لعلي حداد، بإشراف قيس عبود، وقيادة ساندرو بايفا، بلقب الجولة الختامية للتاج الثلاثي العربي«الفئة الثالثة»، في الشوط السابع لمسافة 2200 متر، وجوائزه 300 ألف درهم.



وحقق «يرموك» لياس للسباقات بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوزا، لقب الأصايل «ب»، في الشوط السادس لمسافة 2200 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 33 ألف درهم.

وتصدر «براق المدام» لسيف ياسر الشامسي، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة أنس السيابي، سباق «نيتيف بلود لاين» للسرعة في الشوط الأول لمسافة 1600 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، «إنتاج الإمارات» وجوائزه 66 ألف درهم.



وتفوق الجواد «بودلير دو غزال» لعبيد علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة برناردو بينيرو، على الخيول المنافسة محققاً لقب سباق مجد الوطن في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.

وحقق «امبرسيف آكت» لسوتيد آند بوتيد للسباقات بإشراف بوبات سيمار، وقيادة قيس البوسعيدي، لقب سباق «تيرف كلوب كراون» في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر للخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.



ونجح «جيرون» لإسطبلات أجمل، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سيلفستر دي سوزا، في الفوز بلقب كأس «الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتألقت الفرس «فييرا» لعبدالله مبارك بن حبوة، بإشراف حمد المرر، وقيادة برناردو بينيرو، في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، وحصدت لقب الأصايل «أ» للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 33 ألف درهم.



وأسفرت منافسات الشوط الختامي عن فوز «لامان ادلفايس» بإشراف بوبات سيمار، وقيادة راي داوسن، بلقب نهائي العاصمة الكبير لمسافة 2400 متر، للخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.

وأكدت هيئة الإمارات لسباق الخيل أن موسم 2025 ـ 2026، كان استثنائياً بعدما شهد نجاحاً كبيراً، وتميزاً بأمسية كأس دبي العالمي، بمشاركة أفضل حصان في العالم، وأفضل حصان رملي عالمياً، وتوزع الفوز على عدد من دول العالم مثل الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، واليابان، إضافة إلى فوزين للمدرب أحمد بن حرمش.



وأكد المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، أن هذه النتائج تجسد رؤية القيادة الرشيدة، وتعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة التي شكلت الأساس في نجاح موسم سباقات الخيل، وأسهمت في إرساء مرحلة جديدة قائمة على التميز، وتعزيز مكانة الدولة عالمياً، من خلال ترسيخ أعلى معايير التنظيم، وتطوير الأطر التشريعية والتشغيلية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

وتوجه الشحي بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لفوز«ياس للسباقات»، بجائزة الملاك للمرة الثانية على التوالي. وهنأ أيضاً بطل المدربين بوبات سيمار، وبطل الفرسان سلفيستر دي سوزا، وبطل الفرسان المتدربين حمد البوسعيدي، على تميزهم في الموسم، وفوزهم بالألقاب.

وأشار إلى أن الموسم الحالي كان من أقوى المواسم في سباقات الكرنفال، بمشاركة خيول المدربين في كل من أبوظبي وجبل علي، ما يدل على قوة سباقاتنا وتطورها، مع الاستمرار في الارتقاء نحو الأفضل ودفع عجلة التطور لسباقات الخيل في الدولة.



ونوه إلى أن هيئة الإمارات لسباق الخيل حريصة على مصلحة رياضة الفروسية والملاك والمدربين بتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية عبر تطوير هذه الرياضة، وهو ما يمثل دافعاً كبيراً نحو المزيد من التنافسية العالمية.

وأكد أهمية السباقات التجريبية التي نظمتها الهيئة الموسم الحالي، وقال إنها تمنح فرصة كبيرة للخيل لتطوير جاهزيتها، والتعامل مع الخيول الأخرى ونوه إلى أن مثل هذه المتطلبات مهمة للنجاح، وأشار إلى حرص الهيئة على جميع الترتيبات التي تسهم في الوصول إلى أفضل الممارسات التطويرية.



وعن الاستعدادات للموسم المقبل، قال الشحي، إن الثابت في رياضة الفروسية التطور والبحث عن الأفضل بالمستويات كافة، والعمل على جميع الخطط والبرامج التي تعزز ريادة دولة الإمارات في رياضة الفروسية، بالتعاون والتكاتف من الجميع، بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة.

وأثنى الشحي على التطور الكبير للمدربين المواطنين الذين أثبتوا تنافسيتهم وقدراتهم الكبيرة منذ تسعينيات القرن العشرين ومن بينهم هلال إبراهيم وسعيد بن سرور وغيرهما، وامتدت المسيرة على المستويات كافة، وصولاً إلى المدرب أحمد بن حرمش والأداء المميز في كأس دبي العالمي.



وأضاف أن المدرب أحمد بن حرمش لديه مشاركة بجوادين في هونغ كونغ، وهو ما يمثل فخراً لنا، ويؤكد تطور المدربين المواطنين، مشيراً إلى أن هناك قائمة من المميزين من بينهم هلال العلوي وسيف المرر، وغيرهما وذلك على صعيد النتائج المشرفة التي تحققت في السباقات المحلية والعالمية.