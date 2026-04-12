فريق الحبتور بطلاً لكأس أساتذة البولو

توج فريق الحبتور بلقب كأس أساتذة البولو 2026، بعد فوز مستحق ومثير على فريق الباشا وذئاب دبي، في قمة حافلة بالإثارة والأداء العالي، شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً وأجواءً رياضية مميزة زادتها زخات المطر حماساً وندية.



وقاد محمد الحبتور فريقه إلى منصة التتويج، في مباراة اتسمت بالقوة والتكتيك العالي، حيث اعتمد الفريق منذ البداية على أسلوب ديناميكي متوازن بين الحذر والهجوم، بهدف قراءة مفاتيح لعب المنافس واكتشاف نقاط ضعفه.



وضم تشكيل فريق الحبتور كلاً من محمد الحبتور، وخلف الحبتور، وجوليرمو كوتينيو، وتوماس أريارتي، في حين مثّل فريق الباشا وذئاب دبي كل من حبتور الحبتور، وطارق الحبتور، وهاني جابش، وخوستو كوتينيو.



وشهدت البداية تفوقاً لفريق الباشا وذئاب دبي، الذي فرض سيطرته خلال الشوطين الأول والثاني، ولكن مع انطلاقة الشوط الثالث، تغيرت ملامح اللقاء، حيث انتفض فريق الحبتور ونجح في قلب المعطيات، فارضاً أسلوبه ومسيطراً على مجريات اللعب، ليترجم أفضليته إلى أهداف حاسمة، ويواصل تقدمه بثبات حتى صافرة النهاية.



وعقب نهاية المباراة، قام لوكاس، مدير فندق نادي ومنتجع الحبتور، بتتويج الفريقين البطل والوصيف، إلى جانب تكريم أصحاب الجوائز الفردية، حيث حصد محمد الحبتور جائزة أفضل لاعب في البطولة، تتويجاً لأدائه المميز ودوره الحاسم في قيادة فريقه نحو اللقب.