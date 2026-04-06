الفارس العويس يتصدر «التمايز» في منافسات قفز الحواجز بأكاديمية بوذيب للفروسية

تصدر الفارس محمد أحمد العويس منافسة التمايز على حواجز الـ145 سم، التي أقيمت أمس على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية. وجاءت الفعاليات على مدار يومي السبت والأحد، ضمن النسخة الـ14 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وشهدت 14 منافسة، بمشاركة 200 فارس وفارسة.



توّج الفائزين عبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات بالأكاديمية، وأحمد علي الجنيبي، رئيس قسم التدريب.

وتألق العويس مع «فارا دو بيفيور»، وأنهى التمايز منفرداً دون خطأ، محققاً 37.17 ثانية، وجاء ثانياً الفارس حميد عبدالله المهيري مع «مينتوس» من إسطبلات الشراع، بزمن التمايز 35.95 ثانية، وثالثاً الفارس مفتاح جوهر الظاهري مع «سيرا بي إس» من فرسان شرطة أبوظبي، مسجلاً 39.51 ثانية في جولة التمايز.



وحصد الفارس أسامة الزبيبي مع الفرس «فيرست كوين» من منتجع الفرسان الرياضي لقب منافسة المستوى الأول بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز الـ140 سم، بينما حقق الفارس حمد النعيمي مع «دلفين» من نادي الشارقة للفروسية المركز الأول في فئة الشباب، على حواجز الـ130 سم من مرحلتين خاصة، وفاز زميله الفارس عبدالله حمد الكربي مع «كوينتانو» في منافسة الجولة الواحدة لفئة الشباب على حواجز الـ130 سم أيضاً.



كما فاز الفارس ياسين الزبيبي مع «ناروين إس إم إتش» من نادي العين للفروسية والرماية في الجولة الرئيسية، بحواجز الـ130 سم، بينما توج الفارس صالح مفرج الكربي مع «شانتال» من نادي الشارقة للفروسية، بلقب منافسة الـ«جونيورز»على حواجز الـ120 سم، من مرحلتين، وحقق الفارس مبخوت عويضة الكربي، مع الجواد «دبي» من إسطبلات الشراع، لقب المنافسة الثانية من جولة واحدة على الارتفاع ذاته.



وهيمن الفارس هشام غريب مع «أولمبيك بوي» من نادي رومانو للفروسية على منافسة المرحلتين الخاصة لفرسان المستوى الأول على حواجز الـ120 سم أيضاً، بينما فازت في المنافسة الثانية لفرسان المستوى الثاني الفارسة صليحة الكتبي مع «إلتون» من منتجع الفرسان الرياضي.



وأقيمت منافستان من مرحلتين خاصة على حواجز الـ120 سم للخيول الصغيرة عمر 6 سنوات، ومن جولة على حواجز الـ125 سم، إضافة إلى منافستين للخيول عمر 7 سنوات بالمواصفات ذاتها ولكن على حواجز الـ125 سم والـ130 سم، وفاز في الأولى «أونورا جيه» بقيادة الفارس محمد حمد الكربي من نادي الشارقة للفروسية، وجاء ثانياً الفرس «بيلي مورزين» بقيادة الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي، من إسطبلات الشراع، وقفز معها إلى مركز الصدارة في منافسة اليوم الثاني من جولة واحدة على حواجز الـ130 سم.