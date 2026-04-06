زياد كلداري: نجاح «دولية الجواد العربي» يعكس ثقة العالم بدبي

دبي - علي الظاهري

أعرب زياد كلداري، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، عن سعادته بالنجاح النسخة الثالثة والعشرين من البطولة التي استضافتها دبي على مدار 3 أيام بمشاركة 155 خيلاً من نخبة خيول العالم يمثلون 12 دولة، مشيراً إلى أن النتائج جاءت ثمرة جهود كبيرة بذلها فريق العمل لتنظيم نسخة مميزة تليق بسمعة ومكانة دبي، وأسفرت عن أجواء إيجابية عمّت جميع المشاركين مما يعكس ثقة العالم بدبي.

وأضاف كلداري لـ«البيان»: إن البطولة شهدت فرحة واسعة بين المشاركين من مختلف الدول، لافتاً إلى النسخة 23 تضمنت مفاجآت ونتائج مميزة، من بينها تحقيق سلطنة عمان الفوز الأول عبر الخيالة السلطانية التي تسجل حضورها اللافت، إلى جانب المشاركات القطرية التي تواصل تألقها، إضافة إلى مربط دبي الذي يمثل واجهة الإنتاج المحلي العالمي، فضلاً عن بروز مرابط المواطنين الذين حققوا نتائج لافتة بعد سنوات من الجهد والعمل والإنتاج، ما يعكس قوة المنافس بين جميع المشاركين.

وأوضح أن ما تحقق يؤكد حيادية البطولة ونزاهتها، مبيناً أن النتائج جاءت نتيجة عمل طويل وجهد متواصل ويعد بمثابة حصاد سنوات من الاجتهاد، مؤكداً أن بطولات جمال الخيل، خصوصاً في مجال الإنتاج، تحتاج إلى صبر واستمرارية ولا تعتمد على نتائج سريعة.

ولفت كلداري إلى أن المشاركين أبدوا ارتياحهم الكبير للأجواء التنظيمية، واستمتعوا بالمنافسات، مشيراً إلى أن البطولة شهدت زيادة ملحوظة في عدد الزوار والحضور، رغم الظروف، ما يعكس مكانة الحدث وتميز الإمارات ودبي في تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى بأفضل صورة مهما كانت التحديات.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، إلى أن ارتفاع عدد الخيول المشاركة بنحو 33% في النسخة الأخيرة مقارنة بالنسخة التي قبلها، وهي زيادة فاقت التوقعات، تعكس ثقة الملاك والمربين في البطولة، ويجسد في الوقت ذاته ما تنعم به دولة الإمارات من أمن وأمان بفضل دعم وحرص القيادة الرشيدة، متوجهاً بالشكر إلى جميع المشاركين من ملاك وجميع الشركاء وفرق العمل الذين أسهموا في نجاح الحدث.