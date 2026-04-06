مربط دبي يختتم موسماً ذهبياً في عرينه بـ«مدينة الذهب دبي»

سجل مربط دبي للخيول العربية، مساء أمس، إنجازاً لامعاً في ختام بطولة دبي للجواد العربي في نسختها الـ23، التي تعد ختام موسم ذهبي حافل أكد خلاله المربط مكانته القيادية كأفضل مربط محلياً وعالمياً. وعلى شاكلة البطولات وما ميزها من قوة التنافس خلال السنوات الماضية وما تعكسه من مستويات تطور هائل في مجال الخيل العربية الأصيلة من حيث منسوب الإنتاج وجودته والإقبال عليه وتوسع قاعدة ملاكه الجدد، شهدت بطولة دبي للجواد العربي احتداماً بوتيرة أعلى بين عدد من المرابط العالمية المرموقة، وفي مقدمتها مرابط الإمارات وقطر وفلسطين وسويسرا وغيرها.



أحرز مربط دبي أربعة ألقاب مكونة من لقبين ذهبيين ولقبين فضيين. وكان أبطال دبي في بطولة دبي 3 من أبناء أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم، وواحدة من ابنه البطل العالمي المتجدد دي سراج، وهما: المهر العالمي دي بركان من الفرس العالمية دي عجايب، والفحل العالمي دي سراج، وهو من الفرس الولادة ليدي فيرونيكا، وقام بتتويجه معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى فضيتين نالت أولاهما المهرة دي نيران، وهي من الفرس إيلي جهارا، ونالت ثانيتهما الفرس العالمية دي شيهانة، وهي من الفرس العالمية دي شهلا. وجاء الإنجاز الجديد لمربط دبي بعد سلسلة من الإنجازات الذهبية والقياسية الكبرى في مختلف محطات الموسم محلياً وخارجياً.



ويعتبر الفحل دي سراج واحداً من أبرز الأفحل الفائزة بالألقاب في تاريخ بطولة العالم، بتحقيقه ثلاثة منها في بطولة العالم بباريس، إلى جانب لقب في بطولة العالم بالدوحة، إضافة إلى عدد كبير من الألقاب الذهبية في كثير من البطولات الدولية المرموقة في أوروبا والشرق الأوسط. ويشكل دي سراج أحد أهم الأفحل المنتجة للجودة في العالم. وكان آخر إنجازات دي سراج قبل بطولة دبي إحرازه لقب المحطة الأولى لجولة الجياد العربية أبوظبي 2026.



كما يعتبر المهر دي بركان، وهو من الفرس العالمية دي عجايب، أيقونة الإنتاج العالمي الجديد والواعد بكثير من الأمجاد التي تؤكد مواصفاته النوعية بطلاً عالمياً حقق الكثير من الألقاب الذهبية واكتسح الساحة العالمية بأسلوب لا يقارن. وقد كان آخر إنجازاته لقب بطولة العالم والسوبريم لجولة الجياد العربية 2026 في قطر. ويجزم خبراء جمال الخيل العربية أن دي بركان سيكون بطل بطولة العالم المقبلة وكل البطولات الدولية التي سينافس فيها ولسنوات طويلة، قبل أن يدخل مجال الإنتاج، وطفرة عالمية جديدة عنوانها طفرة دي بركان.



أما الفرس العالمية دي شيهانة فهي علامة بارزة بين أجمل أفراس العالم، وترجمت القوة الإنتاجية للأيقونة إف إيه إل رشيم، وجسدت أجمل امتداد لأمها بطلة العالم الفرس دي شهلا. وفي جعبة دي شيهانة الكثير من الألقاب المحلية والدولية جعلتها من أجمل أفراس العالم إنجازاً وإنتاجاً، في حين تعتبر المهرة دي نيران من أجمل المهرات التي أنتجها مربط دبي وسطرت لنفسها مساراً من الأمجاد المتجددة والواعدة.



التوحيدي: مكانة خاصة

أعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه المربط في بطولة دبي الدولية، منوهاً بالمستوى التنظيمي ومستوى الخيول المشاركة والأجواء العامة التي تليق بمناسبات الفروسية التي تقام في دبي.



وقال التوحيدي: بطولة دبي الدولية لها مكانة خاصة في قلوبنا، لأنها موطن مربطنا وفضاء ميلاد خيولنا ونموها وتطورها والوقوف شامخة على قمم بطولاتها العالمية. الحصيلة جيدة، وأبطالها عالميون يمثلون صفوة المرحلة الجديدة من تطور الخيل العربية. هذه نهاية موسم طيبة، ونحن على أعتاب موسم خارجي، عازمون على المحافظة على المستوى الذهبي الذي يتمتع به إنتاجنا المحلي عالمياً. وهذا المجد الذي حققته وتستمر في تحقيقه خيول مربط دبي هو نتيجة طبيعية للرؤية السامية النبيلة الكريمة التي تأسس على منهجها وأهدافها مربط دبي خدمة للخيل العربية.



المرزوقي: سعادة متواصلة

من جانبه عبّر عبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، عن فرحته بالنتائج التي حققتها الخيول البطلة للمربط، معتبراً إياها نتائج جيدة للغاية، وتنسجم مع التوقعات التي وضعتها إدارة المربط نصب أعينها في بطولة عالمية تحمل اسم دبي المتميز.



وقال المرزوقي: الخيول البطلة العالمية دي بركان ودي سراج ودي شيهانة ودي نيران أولى بالقمة في موطنها، وهي ذات سجل ذهبي متقدم محلياً ودولياً. كانت في موعدها بعرينها وسط كوكبة من الخيول العالمية المتميزة، واستطاعت أن تسجل إنجازات جديدة تزين بها سجلها الخاص. سعادتنا متواصلة مع الإنجازات الكبرى. لقد تجددت بفارق 24 ساعة عن الإنجازات الذهبية التي حققناها في محطة مسقط في جولة الجياد العربية 2026. ونتطلع قريباً إلى مزيد من الإنجازات خلال الموسم الخارجي.