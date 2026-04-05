محمد القرقاوي يتوج أبطال النسخة الـ 23.. مربط دبي يتألق في ختام «دولية الجواد العربي»



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت، مساء اليوم الأحد، فعاليات بطولة دبي الدولية للجواد العربي، في دورتها الـ 23، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 155 خيلاً تمثل 12 دولة.

وتوج معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزيـــر شــؤون مجلـس الوزراء، الأبطال الفائزين في ختام البطولة، بحضور الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبدالرحمن بالشوارب نائب رئيس اللجنة، وقصي عبيد الله المدير العام للبطولة، والمهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وسلطان اليحيائي عضو اللجنة المنظمة، وعادل الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة، وعدد من المسؤولين وملاك الخيل.



وتألقت المرابط الإماراتية في ختام البطولة، حيث حصد مربط دبي للخيول العربية ثنائية ذهبية وثنائية فضية، ومربط الشراع ذهبية، وفاز المالك الإماراتي أحمد سعيد محمد الهاملي بذهبية، إضافة إلى حصد عدد من المرابط الإماراتية الفضة والبرونز في ختام النسخة 23.

وافتتحت «بالمه او» لمربط الشراع أولى البطولات بعد فوزها بذهبية بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وفازت بالفضية «سلا الريماس» لمحمد طارق الحسن، وفازت بالبرونزية «سيلين البداير» للشيخ محمد بن سعود بن سلطان بن صقر القاسمي.



وفي بطولة المهرات بعمر سنتين و3 سنوات، حققت المركز الأول والذهبية «عجيبه البداير» للشيخ محمد بن سعود بن سلطان بن صقر القاسمي، وفازت «دي نيران» لمربط دبي للخيول العربية بالفضية والمركز الثاني، ونالت البرونزية «سما الجزيل» لمربط الجزيل.

وفي بطولة الأفراس بعمر 4 سنوات فما فوق، فازت بذهبية المركز الأول «ا ج اساي» لمحمد شيخ سليمان، وحصدت الفضية «دي شيهانة» لمربط دبي للخيول العربية، وفازت بالبرونزية «ا.س. سلمة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.



وفي بطولة المهور بعمر سنة واحدة، فاز المهر «غشام أي. إتش» لأحمد سعيد محمد الهاملي بالميدالية الذهبية، وجاء «إف في أي اكسيقبر» لنايلا حايك في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نال الميدالية البرونزية «جمران الهواجر» لغانم محمد عبيد الهاجري.

ونال مربط دبي للخيول العربية الميدالية الذهبية في بطولة المهور بعمر 2 و3 سنوات، عبر المهر «دي بركان» الذي فاز بالمركز الأول، فيما فاز المهر «عزام الأمل» للشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي بالميدالية الفضية، وحصد الميدالية البرونزية «أشرف آر سي» للخيالة السلطانية العمانية.



بطولة الفحول

وفي بطولة الفحول بعمر 4 سنوات فأكبر، رفع «دي سيراج» إنجازات مربط دبي للخيول العربية بعد فوزه بالمركز الأول ليتوج بالذهب، وحصد «دي مزيان» ملك محمد شيخ سليمان الميدالية الفضية، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب «ي كي إس سيراج» ملك نايلا حايك.

وأكد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي لـ«البيان»، أن إنجازات مربط دبي تتواصل في المحافل الدولية، مؤكداً أن إحراز ذهبيتين وفضية في بطولة دبي الدولية للجواد العربي جاء في غضون أيام قليلة من التألق بذهبيتين وفضية في «جولة الجياد العربية مسقط 2026»، مؤكداً أن الإنتاج العالمي لمربط دبي يثبت حضوره في مختلف البطولات العالمية.



سعادة

من جانبه، أعرب أحمد سعيد محمد الهاملي مالك البطل «غشام أي. إتش» في بطولة المهور بعمر سنة، عن سعادته بالفوز بالذهبية لأول مرة في بطولة دبي الدولية للجواد العربي، مؤكداً أن الإنجاز هو ثمرة 10 سنوات من العمل والاجتهاد، وأضاف لـ«البيان» أن الفرحة جاءت مضاعفة كون البطل الفائز من إنتاجه، موجهاً رسالة إلى الملاك والمربين المواطنين بضرورة الصبر والاجتهاد للوصول إلى منصات التتويج العالمية.