فاطمة المري بطلة كأس الإسطبلات الخاصة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة



أهدت الفارسة فاطمة جاسم المري إسطبلات SM لقب الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي تستضيفه مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ويسدل الستار على منافساته عبر السباق الرئيسي «كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة» غداً الأربعاء، مسك ختام الحدث بمشاركة نخبة الفرسان.



وتألقت الفارسة فاطمة جاسم المري على صهوة الجواد «سيليبريتا» لإسطبلات SM بعد أدائها المميز في مختلف مراحل السباق لتحسم اللقب بزمن إجمالي قدره 4.14.50 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس إبراهيم علي سبيل على صهوة «فارزيبوس» بشعار إسطبلات MAB، مسجلاً زمناً قدره 4.15.22 ساعات، وحل ثالثاً الفارس سهيل الغيلاني على صهوة «كولماليف» بشعار إسطبلات SS مسجلاً زمناً قدره 4.19.12 ساعات.



ويعد اللقب الثاني لإسطبلات SM هذا الموسم مع الفارسة فاطمة جاسم المري التي حققت اللقب على صهوة الجواد ذاته «سيليبريتا» في سباق «كأس يوم الشهيد» في مستهل منافسات الموسم، لتكرر إنجازها في مدينة دبي الدولية للقدرة. وبعد ختام السباق، توج أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، الفائزين بالمراكز الأولى، كما تم رصد جوائز مالية قيمة للفائزين.



وأعرب سلطان محمد بن مرخان الكتبي، مالك إسطبلات SM، عن سعادته وفخره بالفوز بلقب الإسطبلات الخاصة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي يمثل لحظة استثنائية، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد، مؤكداً أن دعم القيادة للرياضات التراثية يشكل دافعاً كبيراً للاستمرار.



كما توجه بالشكر إلى والده محمد سلطان بن مرخان على الدعم والتشجيع، وإلى جميع أعضاء طاقم إسطبلات SM، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل جماعي متكامل ودعم كبير، مؤكداً طموحاته لن تتوقف ويسعى لمواصلة تحقيق الإنجازات.



من جانبه، أكد المدرب عبدالله صلاح أن الفوز في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة يمثل إنجازاً كبيراً وفخراً لإسطبلات SM، مشيراً إلى أن العمل المتواصل والصبر كانا مفتاح الوصول إلى هذه النتيجة.



وأضاف لـ«البيان»، أن الفوز في المهرجان الغالي مصدر فخر واعتزاز بعد جهد كبير، لافتاً إلى أن الحصان سبق أن قدم مستويات مميزة في مشاركات سابقة، ما عزز الثقة قبل خوض هذا التحدي وتم تجهيزه بشكل جيد في الإسطبل الذي يحظى بدعم من محمد سلطان بن مرخان الكتبي وابنه سلطان، ولم يدخر جميع أعضاء الفريق جهداً ومن بينهم الفارسة فاطمة المري، مشيراً إلى أن النتائج الحالية تعكس الجهد الكبير المبذول من الجميع، وستكون هناك خطة واضحة للموسم القادم من ناحية تجهيز الخيول والاستعداد بشكل أفضل.