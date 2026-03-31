«ميدان» يستضيف «السباق التجريبي» الختامي للخيول العربية غداً



أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل تمديد السباقات التجريبية للموسم الحالي 2025-2026، عبر إقامة السباق الختامي على مضمار ميدان في دبي غداً، بمشاركة 8 خيول عربية أصيلة تتنافس في شوط واحد لمسافة 1000 متر. وكشف راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في الهيئة، عن نتائج المشاركة في كأس دبي العالمي مؤخراً، من خلال 3 أخصائيين في إجراءات تسجيل الخيول، و8 مشرفين لمتابعة مجريات السباقات ميدانياً، والتأكد من الالتزام الكامل باللوائح والأنظمة المعتمدة.



وأكد البلوشي مشاركة فريق عمل مؤلف من 3 متخصصين في إصدار النتائج الرسمية بالدقة والسرعة المطلوبتين، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إلى جانب مشاركة 3 من متخصصي «البادوك» في الإشراف على منطقة العرض للخيول قبل انطلاق الأشواط.



ونوه البلوشي إلى تولي 10 من المعنيين مسؤولية تجهيز بوابات الانطلاق، ومتابعة 3 أطباء بيطريين من الهيئة لحالة الخيول الصحية، ضمن منظومة عمل متكاملة ترسخ الاحترافية العالية، لدعم مكانة كأس دبي العالمي أحد أبرز وأهم سباقات الخيل على مستوى العالم.