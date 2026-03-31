155 خيلاً في بطولة دبي الدولية للجواد العربي



أعلنت لجنة تنظيم فعاليات وبطولات جمال الخيول العربية الأصيلة عن مشاركة 155 خيلاً في النسخة 23 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، في نسختها الثالثة والعشرين، ما يؤكد المكانة العالمية المرموقة، التي تحظى بها البطولة التي تقام في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل بمركز دبي التجاري العالمي.



وتشهد البطولة مشاركة واسعة من دول عدة، تشمل الإمارات مستضيفة الحدث، ودولة قطر، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، والاتحاد السويسري، وبورتوريكو، وجمهورية الصين، ما يعكس الحضور الدولي الكبير والتنوع في مستويات المنافسة.



وسيكون عشاق الخيول العربية الأصيلة نهاية الأسبوع على موعد مع ثلاثة أيام من المتعة والإثارة، لمشاهدة أرقى السلالات في بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي ستقام في قاعتي زعبيل «4 و5» بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة من مختلف أنحاء العالم.



وأكدت اللجنة أن هذا الإقبال الدولي يعكس الأهمية الكبيرة للبطولة ودورها البارز في دعم وتطوير رياضة جمال الخيل العربي، إلى جانب تعزيز مكانة إمارة دبي وجهة عالمية لتنظيم أبرز الفعاليات والبطولات المتخصصة في هذا المجال.