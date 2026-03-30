حمدان بن حرمش بطل كأس اليمامة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة



توج الفارس حمدان أحمد بن حرمش بلقب كأس اليمامة للأفراس لمسافة 120 كلم ضمن فعاليات النسخة 18 من مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي تستضيفه مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة نخبة من الفرسان، وحقق الفارس الواعد حمدان بن حرمش البالغ من العمر 15 عاماً، اللقب لأول مرة على صهوة «إس دبليو» لإسطبلات M7 مسجلاً زمناً قدره 4.18.18 ساعات في السباق الذي شهد مشاركة نحو 146 فارساً وفارسة.



واحتل المركز الثاني الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «دونا كريستينا» لإسطبلات F3 مسجلاً زمناً قدره 4.18.21 ساعات، وجاء في المركز الثالث فارس أحمد المنصوري على صهوة «إس دبليو جوركا» لإسطبلات M7 مسجلاً زمناً قدره 4.18.22 ساعات.

وحقق المركز الرابع الفارس حميد خليل الحوسني على صهوة «إل سي شارلاتانا» لإسطبلات MRM مسجلاً زمناً قدره 4.18.45 ساعات، يليه في المركز الخامس سيف أحمد المزروعي على صهوة «بولييو أهني»لإسطبلات MRM مسجلاً زمناً قدره 4.19.21 ساعات.



وبعد ختام السباق، توج أحمد راشد الكعبي المدير العام لنادي دبي للفروسية أبطال كأس اليمامة للأفراس، كما تم تتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق السيدات، حيث نالت الفارسة سارة محمد كأس المركز الأول بطلة السباق على صهوة «وايورد» لإسطبلات ABH والفارسة الهندية نيدا أنجوم على صهوة الجواد «رازوباك» لإسطبلات F3 بالمركز الثاني، والفرنسية ليا فانديكيركهوف الفائزة بالمركز الثالث على صهوة الجواد «زيلتن» لإسطبلات F3.



الإسطبلات الخاصة

تتواصل فعاليات المهرجان في محطته الثالثة عبر استضافة تحدي الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم، ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسة قوية حيث تدافع إسطبلات زعبيل عن اللقب الذي أحرزته الفارسة ميثاء القبيسي في النسخة الماضية على صهوة الجواد «بكنيك بارك».



وأكد أحمد الكعبي المدير العام لنادي دبي للفروسية لـ «البيان»، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة يشهد مشاركة كبيرة ومميزة، تعكس مكانته كأحد أبرز مهرجانات القدرة، مشيراً إلى أن السباقات انطلقت بأجواء تنافسية مميزة من الفرسان، ومن المتوقع أن تشهد السباقات المقبلة، ومنها سباق الإسطبلات الخاصة والسباق الرئيسي، مستوى أعلى من التنافس.



وأضاف الكعبي، أن تأجيل بعض السباقات جاء نتيجة الظروف الجوية التي شهدتها الدولة الأسبوع الماضي، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تعاملت مع الوضع باحترافية عالية، حيث تمت متابعة جاهزية المهرجان بشكل كامل، بإشراف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، مع الحرص على استئناف السباقات وفق أعلى معايير السلامة للخيول والفرسان وكافة الفرق الفنية والطبية.



ولفت إلى أن المهرجان يضم 4 سباقات مهمة أبرزها السباق الرئيسي، كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، مؤكداً أنه يحمل اسماً غالياً على أهل الخيل، ويُعد ذروة منافسات المهرجان، متمنياً التوفيق لجميع الفرسان، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على جاهزية الخيل والاستعداد الأمثل لهذا الحدث الكبير.



من جانبه، أعرب الفارس حمدان أحمد بن حرمش عن سعادته وفخره بتحقيق لقب كأس اليمامة ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة خلال 48 ساعة من إنجاز العائلة في أمسية كأس دبي العالمي، وخاصة والده المدرب أحمد بن حرمش، مؤكداً أن الفوز يُعد إنجازاً مهماً في مسيرته، خاصة أنه جاء في أحد أبرز المهرجانات على مستوى رياضة القدرة، متوجهاً بالشكر إلى والده المدرب أحمد بن حرمش، الذي كان له الدور الأكبر في تعليمه أساسيات الركوب، مشيراً إلى أنه واصل تطوير مستواه من خلال التدريب مع عدد من المدربين، من بينهم المدربون عبدالله الكعبي وسعيد الشامسي ومحمد السبوسي، الذين أسهموا في صقل موهبته.



وكشف الفارس الشاب، البالغ من العمر 15 عاماً، أن هذا اللقب يُعد الأول في مسيرته، والذي تحقق بعد بداية كبيرة وفي مهرجان بحجم مهرجان سمو ولي عهد دبي، مشيداً بالفرس الفائزة، لما تمتلك من قدرات مميزة، والتي سبق وأن شارك بها في أحد السباقات بدبي وحققت المركز الثالث، قبل أن تنجح اليوم في تحقيق اللقب.



أعربت الفارسة سارة محمد عن سعادتها الكبيرة بتتويجها بلقب كأس السيدات ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في مسيرتها، خاصة أنه اللقب الأول لها، إلى جانب اعتلائها منصة التتويج للمرة الثانية، بعدما سبق لها التتويج في نفس المهرجان.

وأشارت بطلة كأس السيدات إلى أن السباق الافتتاحي لم يكن سهلاً، خاصة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة مؤخراً، والتي أضفت تحديات إضافية على مجريات السباق، مشيرة إلى أن قوة التحمل لدى الخيل كانت العامل الحاسم في تحديد الفائزين.