5 مكاسب بارزة حققها كأس دبي العالمي لمنظومة الفروسية الإماراتية

لا يعد كأس دبي العالمي مجرد سباق للسرعة، بل هو «مونديال الخيول» الذي صاغته رؤية دبي ليكون المنصة الأرقى في العالم. فتحْت أضواء «دانة الدنيا» المبهرة، تتحول الأمسية إلى ملحمة اقتصادية ورياضية كبرى، تضخ دماء جديدة في عروق صناعة الفروسية، وتؤكد أن الإمارات ليست فقط وجهة للسباقات، بل هي صانعة المعايير العالمية التي تلهث خلفها أعرق المضامير الدولية، ولم يكن إطلاق هذه الفعالية العالمية قبل ثلاثين عاماً في عام 1996 مجرد إضافة لجدول سباقات الخيل الدولية، بل كان فجراً جديداً لصناعة الفروسية العالمية.



ويتصدر المشهد مضمار ميدان، الذي أصبح معلماً سياحياً وأيقونة معمارية فريدة يقصدها الزوار من شتى بقاع الأرض، إذ يتسع مدرجه لـ60 ألف متفرج، وفندقه الفاخر الذي يعد الأول من نوعه في العالم بإطلالة مباشرة على أرض المضمار، ليجسد عبقرية دبي في دمج الرياضة بالرفاهية، ويصبح وجهة سياحية نابضة طوال العام، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركز جذب عالمياً للطيران والضيافة، وفيما يلي أبرز 5 مكاسب حققها كأس دبي العالمي لمنظومة الفروسية الإماراتية.



1- عوائد مالية تاريخية

يضخ السباق سيولة مالية ضخمة، حيث وصلت الجوائز الإجمالية للأمسية الأخيرة في نسخة 2026 إلى 30.5 مليون دولار، ما يعزز القدرة المالية للملاك والفرسان والمدربين المحليين للاستثمار في أفضل السلالات والتقنيات.



2- تطوير البنية التحتية بمواصفات عالمية

بفضل هذا الحدث تمتلك الإمارات مضامير متطورة مثل مضمار ميدان، الذي يُعد الأكبر والأكثر تطوراً عالمياً بسعة 60 ألف متفرج، ما جعل الدولة وجهة دائمة لأرقى السباقات الدولية طوال العام وليس فقط ليوم واحد.



3- الاحتكاك الفني ورفع الكفاءة

يوفر كأس دبي العالمي منصة احتكاك مباشرة للفرسان والمدربين الإماراتيين مع نخبة المحترفين من أكثر من 17 دولة، ما أسهم في تفوق خيول ومُدربي الإمارات «مثل إنجازات جودلفين» على الساحة الدولية.



4- تعزيز السياحة الرياضية

يرسخ الكأس مكانة دبي مركزاً عالمياً للرياضة والأعمال، حيث يستقطب آلاف الزوار الدوليين، ويحظى بمتابعة ملايين المشاهدين حول العالم، ما ينعش قطاعات الضيافة والطيران في الدولة.



5- ريادة معايير جودة السباقات

فرضت البطولة تطبيق أعلى المعايير الدولية في الفحص البيطري، والرفق بالحيوان، وأنظمة التوقيت والتحكيم الرقمي، ما رفع من جودة وتنافسية كل السباقات المحلية الأخرى في الإمارات.

ومع إسدال الستار على كل نسخة من «كأس دبي العالمي» يترسخ اليقين بأن هذا الحدث ليس مجرد سباق ينتهي بعبور خط النهاية، بل هو تجسيد حي لرؤية قيادة استثنائية جعلت من «ميدان» قبلة للعالم، ومن دبي عاصمة لا تغيب عنها شمس الفروسية، فيما يبقى الأثر المستدام للكأس في تمكين المُلاك، وصقل مهارات الفرسان، وإنعاش قطاعات السياحة والضيافة، ليؤكد أن الإمارات لا تسابق الخيول فحسب، بل تسابق الزمن لتظل دائماً في «المركز الأول» ومع كل انطلاقة جديدة يجدد كأس دبي العالمي وعده للعالم بأن يظل المعيار الذهبي الذي يلهم الأجيال، ويحفظ للفروسية هيبتها وأصالتها في ثوب من الحداثة العالمية التي لا تضاهى.