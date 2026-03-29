علي آل علي: كأس دبي العالمي أثبت أن الإمارات تحوّل التحديات إلى فرص

واصل كأس دبي العالمي ريادته العالمية بعد إسدال الستار على فعاليات النسخة الـ30 من الحدث الذي أقيم على مضمار ميدان بمشاركة 100 خيل من صفوة الجياد في العالم تنافست على إجمالي جوائز مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 30.5 مليون دولار موزعة على 9 أشواط أبرزها الشوط الرئيس كأس دبي العالمي وجائزته المالية 12 مليون دولار.



وأثبت كأس دبي العالمي أنه علامة فارقة في عالم الفروسية وسباقات الخيل بعد أن شهدت نسخة 2026 مشاركة نوعية وسط حضور جماهيري غفير، حيث أبهرت دبي العالم من جديد هذا العام رغم كل التحديات من بينها الحالة الجوية التي سبقت الحدث حيث لم تشهد الأمسية أي انسحابات من الخيول المشاركة ما يعكس ثقة المشاركين بقدرة دبي على التعامل مع كل الظروف المناخية بأعلى المعايير العالمية والاحترافية بشهادة العديد من الملاك والمدربين والفرسان الذين أشادوا بأرضية المضمار وجاهزيتها لاستضافة الأمسية في غضون ساعات من انتهاء الحالة الجوية فضلاً عن استقبال الخيول المشاركة والوفود العالمية قبل الأمسية بصورة احترافية تعكس ريادة دبي في تنظيم الأحداث الكبرى.



كما أشاد الحضور وضيوف الحفل من مختلف الجنسيات بتميز دبي باحتضان الحدث من مختلف النواحي عبر إقامة الفعاليات المصاحبة والبرامج التي أثرت المشهد في النسخة 30 عبر تقديم باقة من الفعاليات الثقافية التي تجمع بين التراث وعالم الفروسية احتفاءً بالتقاليد الإماراتية وبما يسهم في تحويل الإبداع المعاصر إلى تجربة حية، كما اكتظت المدرجات بالجماهير التي استمتعت بالأمسية العالمية وسط أجواء مميزة.



وأعرب علي آل علي، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، عن سعادته بنجاح النسخة 3 من كأس دبي العالمي ما يجسد مكانة دولة الإمارات وريادة دبي العالمية في تنظيم أكبر الأحداث، وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، وأضاف لـ«البيان»، إن نجاح النسخة 30 تحقق بفضل ما تحظى به رياضة الإمارات والفروسية رياضة الآباء والأجداد من دعم كبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مؤكداً أن كأس دبي العالمي أكد تميزه وريادته مع فريق العمل بقيادة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل وتوجيهاته المباشرة متوجهاً بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للحدث الكبير.



وأشار آل علي، إلى أن الإمارات تتعامل مع التحديات كفرص، قائلاً: إن الإمارات دائماً تنظر إلى التحديات كفرص، ومن خلالها نبرز مكانة هذه الدولة العظيمة في المحافل العالمية، وبعد إسدال الستار على كأس دبي العالمي في نسخته الـ30، نتطلع إلى مزيد من النجاحات في الفترة المقبلة.



ظروف وتحديات

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن ما تحقق في كأس دبي العالمي هو رسالة واضحة للعالم بأن دبي دائماً في المركز الأول، مهما كانت الظروف أو التحديات، فهي قادرة على تحقيق ما قد يراه الآخرون صعباً، وذلك بفضل الله ثم بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

وأكد آل علي أن الانطباعات العالمية جاءت إيجابية للغاية، حيث عبر الملاك والمدربون عن إعجابهم الكبير بالتنظيم وبالأجواء الآمنة والمميزة في دبي، وأكدوا أن الواقع فاق كل ما كانوا يسمعونه، ما يدعو إلى الفخر، مهنئاً جميع الفائزين في الأمسية العالمية.