من «سيجار» إلى «ماغنيتيود».. مفاجأة كبرى في النسخة الـ30 لكأس دبي العالمي

فجّر الجواد الأمريكي «ماغنيتيود» مفاجأة كبيرة بتتويجه بلقب النسخة الثلاثين من سباق كأس دبي العالمي للفئة الأولى، البالغة جائزته 12 مليون دولار، والذي أقيم مساء أمس على مضمار ميدان العالمي، بعد تفوقه على المرشح الأبرز «فوريفر يونج» في نهاية مثيرة.



وقاد الفارس خوسيه أورتيز الجواد «ماغنيتيود»، بإشراف المدرب ستيف أسموسن، إلى فوز لافت بعد انطلاقة قوية من البوابة الأولى، حافظ خلالها على الصدارة حتى خط النهاية، رغم محاولات «فوريفر يونج» اللحاق به في الأمتار الأخيرة.



ويعود تاريخ السباق إلى عام 1996، عندما استضاف مضمار ند الشبا أول نسخة من كأس دبي العالمي، وفاز حينها الجواد الأمريكي «سيجار».

وفي النسخة الثلاثين التي أقيمت على مضمار ميدان، كانت الأنظار تتجه إلى «فوريفر يونج» الساعي لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بثلاثة من أغنى سباقات العالم على الأرضية الرملية، إلا أن «ماغنيتيود» كان له رأي آخر بعدما فرض أسلوبه منذ البداية.



وبقي «ماغنيتيود» متماسكاً بقوة عند آخر 800 متر، قبل أن يزيد من سرعته عند المنعطف الأخير، متقدماً بفارق يقارب طولين عن «فوريفر يونج»، الذي حاول تقليص الفارق في الأمتار الأخيرة، لكنه اكتفى بالمركز الثاني، في حين جاء «ميدان» ثالثاً بفارق واضح عن المتصدرين.



وقال الفارس أورتيز، عقب الفوز: «كنا نعلم أننا نمتلك جواداً مميزاً، لكن «فوريفر يونج» يعد أفضل جواد في العالم حالياً، تركنا الخيارات مفتوحة، وعندما انطلق جيداً أدركت أن الوقت قد حان للاندفاع، وقد استجاب الجواد بشكل رائع».



من جانبه، أعرب المدرب أسموسن عن سعادته بالفوز، قائلاً: «إنه انتصار مذهل، تركنا الجواد يركض بأسلوبه من البداية للنهاية، وكان واثقاً من نفسه، وهذا منحنا الثقة أيضاً». من جهته، قال الفارس ريوسي ساكاي: «سارت الأمور كما خططنا لها مع فوريفر يونج، لكن الفائز كان الأفضل اليوم».



النتائج النهائية:

1- ماجنيتيود «الولايات المتحدة»

2- فوريفر يونج «اليابان» بفارق 0.98 طول

3- ميدان «أيرلندا» بفارق 3.97 أطوال

4- إمبريال إمبراطور «أيرلندا»

5- هيت شو «الولايات المتحدة»

6- تمبارومبا «الولايات المتحدة»

7- هارت أوف أونر «بريطانيا»

8- تاب ليدر «الولايات المتحدة»

9- ووك أوف ستارز «بريطانيا»