كأس اليمامة يشعل التحدي في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة



يستأنف مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة فعالياته في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم عبر كأس الأفراس لمسافة 120 بمشاركة واسعة من نخبة الفرسان، ويقام المهرجان برعاية شركة إعمار رائدة التطوير العقاري وأحد الشركاء الأساسيين لنادي دبي للفروسية الذي ينظم الحدث بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.



وتعود عجلة الكرنفال للدوران بعد إعادة جدولة السباقات بسبب الحالة الجوية لضمان سلامة الفرسان والخيول بعد إقامة السباق الافتتاحي كأس السيدات لمسافة 120 كلم بنجاح، ويستقطب كأس الأفراس لمسافة 120 كلم نخبة من الفرسان والفارسات في ثاني محطات المهرجان والذي يقام سنوياً احتفاء بارتباط ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بهذه الرياضة الأصيلة التي حقق فيها العديد من الإنجازات العالمية، وتثميناً للإسهامات الجليلة التي ظل يقدمها سموه لهذه الرياضة سيراً على خطى والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.



ويقام يوم الثلاثاء كأس الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم ويختتم المهرجان بالسباق الرئيس كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم يوم الأربعاء.



وأكملت مدينة دبي الدولية للقدرة جاهزيتها لاستقبال المشاركين بعد توافد الفرسان لاستكمال إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين تمهيداً للمشاركة في السباق المتوقع أن يشهد أعداداً كبيرة في قائمة المسجلين، حيث تقرر أن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق، والحد الأعلى لنبض الخيل 64 نبضة في الدقيقة، فيما ينقسم السباق إلى 4 مراحل: المرحلة الأولى المسار الأصفر لمسافة 40 كلم، المرحلة الثانية المسار الأحمر لمسافة 35 كلم، المرحلة الثالثة المسار الأزرق لمسافة 25 كلم، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة المسار الأبيض لمسافة 20 كلم.



ورصدت اللجنة المنظمة للسباقات الأربعة بالمهرجان جوائز مالية قيمة تتجاوز 5 ملايين درهم، يتم توزيعها لأصحاب المراكز من الأول حتى السابع عشر في سباقي السيدات واليمامة، وتوزع الجوائز المالية في سباق الإسطبلات الخاصة وسباق الكأس حتى المركز الثلاثين.