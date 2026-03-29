الحظ يبتسم لإماراتية في كأس دبي العالمي

ابتسم الحظ للمشاركين في مسابقات الترشيحات الجماهيرية خلال يوم كأس دبي العالمي، حيث خصصت إدارة نادي دبي لسباق الخيل مبلغ 385 ألف درهم لجوائز هذه المسابقات. وكانت الإماراتية محمودة شيخ عبد الغفار من أبرز الفائزين، إذ حصدت 75 ألف درهم بعد نجاحها في الترشيح الصحيح لكلٍ من مسابقة الأشواط المزدوجة المتأخرة «60 ألف درهم» والجراند إكزاكتا «45 ألف درهم»، حيث تقاسمت الجائزة مع فائزين آخرين من الجنسية الباكستانية.



كما تألقت السودانية أمينة محمود محمد خليفة، بفوزها بجائزة السبعة أشواط، بعد أن نجحت في ترشيح 6 خيول صحيحة من أصل 7 أشواط، لتحصد 40 ألف درهم. وشهدت المسابقة مشاركة واسعة تجاوزت 40 ألف مشارك، فيما فاز أكثر من 200 مشارك بجوائز مالية متنوعة.