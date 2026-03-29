مربط دبي يعزز مكانته التاريخية بـ «مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي 27»

عزز مربط دبي مكانته التاريخية بمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي الـ 27، الذي اختتم مساء أمس بنادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتزامن مع الأجواء الرياضية العالمية التي شهدها مضمار ميدان، حيث أكدت دبي والإمارات أنها الوجهة الأبرز في قياس القوة والمتعة في الفروسية الدولية.



وبسيطرة ملكية تحمل أصالة جمال الخيل العربي، تربع الفحل العالمي دي شرار لمربط دبي على القمة، واستطاع وهو من فحل الإنتاج العالمي الأحدث وصاحب الهاتريك الذهبي لبطولة العالم، دي سراج، ومن الفرس الأسطورية إف تي شيلا، أن ينتزع اعتراف محكمي البطولة، بعد أن فرض تفوقه في المواصفات والأداء أمام كوكبة من أجود الأفحل المنافسة، محرزاً الذهب، ولقب الملوك الذي أحرزه في نسخة العام الماضي من المهرجان. كما جاء هذا التتويج الذهبي، بعد آخر تتويج له، والذي كان في بطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية، حيث نال أيضاً جائزة أفضل وأجمل رأس جواد عربي في البطولة عن فئة الذكور.



ويعتبر الإنجاز الذهبي الجديد للفحل دي شرار في دولية الشارقة للجواد العربي، لمكانته الملكية، حيث يتمتع برصيد بطولي عالمي يليق بالعلامة الإنتاجية والإنجازية لمربط دبي، ففي جعبته العديد من الألقاب الكبرى، منها ذهبية بطولة العالم بباريس 2021، وبطولة كأس كل الأمم 2023. ولم تمنع الحصيلة العددية لمربط دبي في النسخة السابعة والعشرين، من احتفاظ المربط بمكانته القياسية في المركز الأول على مدى تاريخ المهرجان.



سيرة ذهبية

وشهدت النسخة السادسة والعشرون من المهرجان العام الماضي، تمكن مربط دبي من إحراز حصيلة مجزية من الألقاب، مكونة من ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، كان الفحل دي شرار في مقدم أبطالها، بنيله اللقب الذهبي للأفحل، ونالت المهرة دي آسرة اللقب الذهبي الثاني، ونالت الفرس دي جودي فضة بطولة الأفراس، فيما نالت المهرة بعمر السنة، دي نيفين، اللقب البرونزي، كما نال المهر الجديد دي لاهب، اللقب البرونزي في بطولة المهور بعمر السنة.



وبعد أن اكتفى مربط دبي في نسخة العام قبل الماضي بإحراز ثلاثية نفيسة من الذهب والفضة والبرونز، مع كل من المهرة دي روى والمهرة دي آسرة والفرس دي جودي، فإن ثلاثة ألقاب من المعادن النفيسة، لم تكن حائلاً أمامه ليحتفظ بأرقامه القياسية في تاريخ مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، وهو ما يتناسب مع مكانة تليق بتفوقه البطولي الخاص، الذي نحته في كل المحافل العالمية، فضلاً عن المسابقات الوطنية.



وقد كان آخر البصمات الإنجازية القياسية لمربط دبي في دولية الشارقة بنسختها 24 عام 2023، وذلك بنيله ثلاثة ألقاب ذهبية، ولقب فضي ولقبين برونزيين، بالإضافة إلى لقب برونزي ثالث، انتزعه إنتاجه لمصلحة مربط عربي. ومثلما شهدت البطولة منذ دورات عديدة، هيمنة مربط دبي على قممها الذهبية، أكدت النسخة 24 أن المربط مستمر في حيازة المركز الأول، والأداء الأفضل، والإنجاز الأكبر عبر تاريخها.



كان أبطال الإنجاز القياسي لعام 2023 لمربط دبي في الدورة 24، كل من المهرة دي آسرة، والمهرة دي نجلاء، والمهر المتميز دي شرط. واستطاع مربط دبي أن يقارع منافسيه من أجمل الأفراس، لينال اللقب الفضي مع الفرس دي فنانة. كما نال المربط لقبين برونزيين ثمينين، انتزعهما بين أجمل المهور والمهرات في البطولة، أحرزت أولاهما المهرة دي نهب، ثم أحرز برونزية المهور بعمر السنة المهر دي فاهر.



وبذلك يظل مربط دبي للخيول العربية صاحب المقدمة القياسية على مدى تاريخها، أسوة بمكانته القياسية في أغلب البطولات الوطنية والدولية، وفي مقدمها أعلى بطولات العالم تصنيفاً حسب الإيكاهو، ومنها بطولة العالم، وبطولة كأس كل الأمم، وبطولة منتون الدولية وغيرها. ويستعد مربط دبي لتأكيد مكانته العالمية في عرينه خلال بطولة دبي الدولية، التي ستقام نهاية الأسبوع المقبل، في مركز المعارض بدبي، حيث يحرص المربط دوماً على مشاركة تليق بعلامته العالمية، كأفضل مربط في العالم، وبمكانة دبي وجهة عالمية في عالم الخيل والفروسية.