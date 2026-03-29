فلاح يخطف لقب دبي كحيلة كلاسيك في افتتاحية مونديال الخيول بميدان

خطف الجواد (فلاح)، لسيد شهاب بن حارب بن ثويني آل سعيد، الأضواء بتتويجه بلقب الشوط الأول (دبي كحيلة كلاسيك) المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر رملي (فئة 1)، ضمن كأس دبي العالمي، بعد أداء بطولي وتكتيك عالٍ، ورغم المنافسة الشرسة، استطاع البطل حسم الصراع في الأمتار الأخيرة بفضل انطلاقة قوية، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:17:32 دقيقة، وذلك تحت إشراف المدرب أحمد البلوشي وبقيادة المعتصم البلوشي.

ولم تكن مهمة البطل سهلة، إذ جاء الفوز بفارق ضئيل جداً عن صاحب المركز الثاني الجواد (مراد) لياس للسباقات، والذي قدم عرضاً قوياً بإشراف المدرب ماجد الجهوري وقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا، ليكون وصيفاً للشوط الافتتاحي، فيما حل في المركز الثالث الجواد (مبيد) العائد لإسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار وقيادة الفارس راي داوسون.

ويعد سباق (دبي كحيلة كلاسيك) من أهم المحطات العالمية للخيول العربية الأصيلة، كونه يجمع نخبة الجياد من مختلف القارات، وبهذا الفوز يؤكد الجواد (فلاح) جاهزيته الكبيرة وسجله الحافل، بعد تألقه السابق في سوبر ساترداي ليفتتح الأمسية الأغلى في العالم بانتصار عُماني وسط أجواء احتفالية كبرى.