«فيري غلين» لحمدان بن محمد تنتزع كأس دبي الذهبي في الأمتار الأخيرة



أكدت الفرس «فيري غلين»، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حضورها القوي في الشوط الثالث على «كأس دبي الذهبي»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «فئة 2» عشبي، لتظفر بلقب الشوط عن جدارة واستحقاق وسط منافسة قوية من الملاحقين، وخاضت الفرس البطلة تحدي المسافات الطويلة (3200 متر) على الأرضية العشبية، مقدمة عرضاً اتسم بالقوة والرشاقة العالية، بإشراف سايمون وإد كريسفورد، وبقيادة محنكة من الفارس ميكايل بارزالونا، لتفرض إيقاعها في الأمتار الأخيرة، متجاوزة نخبة الجياد العالمية لتنهي السباق في زمن قدره 3:22:36 دقائق.

ولم يكن طريق منصة التتويج سهلاً، حيث شهد الشوط منافسة حبست الأنفاس، لتتفوق «فيري غلين» بفارق 0.51 ثانية عن الوصيف الجواد «كابايو دي مار» المملوك لفيكتورياس فوريفر، الذي قدم أداءً لافتاً بإشراف جورج سكوت وقيادة وليام بيوك، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «الناير» المملوك للبشير سالم، بإشراف توم كلوفر وقيادة الفارسة روزا ريان.

وبهذا الإنجاز، تؤكد خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ريادتها في السباقات الكبرى، حيث أثبتت «فيري غلين» قدرات استثنائية في التحمّل والسرعة.