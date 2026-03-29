«بانشينغ» يتألق ويتوج بلقب جودلفين مايل في الشوط الثاني

بلغت الإثارة ذروتها في مضمار ميدان ضمن أمسية كأس دبي العالمي، حيث نجح الجواد (بانشينغ) لشرف الحريري، في انتزاع لقب الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة الأصيلة (فئة 2)، لمسافة 1600 متر رملي (جودلفين مايل).

وبعد منافسة محتدمة وسباق مثير امتد حتى اللحظات الأخيرة نجح الجواد الفائز في بسط سيطرته على مجريات السباق بإشراف المدرب ديفيد جاوكسون وبقيادة الفارس سلفستر دي سوسا، ليحسم الصدارة لمصلحته بكل جدارة، قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:38:23 دقيقة، وأظهر البطل تفوقاً واضحاً بفارق مريح بلغ 2.28 طول عن أقرب منافسيه، مؤكداً جاهزيته العالية لهذا التحدي العالمي.

وجاء في المركز الثاني الجواد (كوميشنر كينغ) لفيصل القحطاني، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس تاغ أوشيه، بعد أداء قوي وضعه في دائرة المنافسة حتى اللحظات الأخيرة. فيما حلّ ثالثاً الجواد (مندلسون باي) العائد لنقابة ستود وبوتد للسباقات، تحت إشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس ريتشارد مولن.

وبهذا الفوز يضيف مالك الخيل إنجازاً جديداً لسجله في أحد أهم الأشواط التي تستقطب نخبة الخيول المهجنة، وسط حضور جماهيري وتغطية إعلامية عالمية تواكب الحدث الأغلى في عالم الفروسية.