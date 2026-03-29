المهر «وندر دين» يبسط سيطرته على «ديربي الإمارات» ويحجز تذكرته إلى «كنتاكي»

تابعت الجياد اليابانية عزف نغمة التألق في مضمار ميدان العالمي، حيث توج المهر (وندر دين)، المملوك ليوشيناري ياماموتو، بلقب (ديربي الإمارات) في الشوط الرابع المخصص للخيول المهجنة الأصيلة (فئة 2)، ضمن الأمسية الثلاثين لكأس دبي العالمي.

وشهد السباق الذي امتد لمسافة 1900 متر على الأرضية الرملية، عرضاً فنياً متميزاً من المهر الياباني، الذي نجح بإشراف المدرب دايسوكي تاكاياناغي وقيادة الفارس كريستيان داموري، في حسم الصراع القوي لصالحه، ولم يقتصر إنجاز المهر الفائز على التتويج بلقب الديربي فحسب، بل نجح في حجز مقعده رسمياً للمشاركة في (ديربي كنتاكي) العريق بالولايات المتحدة، بفضل النقاط التي حصدها في هذا السباق العالمي.

وتمكن البطل من قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:59:19 دقيقة، وبفارق مريح، بلغ 2.42 طول عن أقرب ملاحقيه المهر (سيكس سبيد)، الذي حلّ وصيفاً بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس مايكل بارزالونا.

فيما جاء في المركز الثالث المهر(بايرومانسر) بشعار جودلفين، تحت إشراف كبيجي بوشيمورا وقيادة الفارس جيمس دويل.

وبهذا الفوز، يؤكد (وندر دين) علو كعب الخيول اليابانية في المسارات الرملية الطويلة، ويفتح فصلاً جديداً من التحدي في رحلته نحو التاج الثلاثي الأمريكي.