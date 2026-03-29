منصور بن محمد يكرّم رعاة كأس دبي العالمي

كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، رعاة كأس دبي العالمي، وذلك تقديراً لدورهم في دعم وتنظيم الحدث، الذي يعد أحد أبرز سباقات الخيل في العالم.

وشمل التكريم عدداً من الجهات الراعية للسباقات المختلفة ضمن الأمسية، حيث تم تكريم «زعبيل فيد» راعي سباق دبي كحيلة كلاسيك، وشركة إعمار راعية سباق جودلفين مايل، وشركة الطاير للسيارات راعية دبي غولد كب، و«جميرا» راعي ديربي الإمارات، وشركة عزيزي للتطوير العقاري راعية القوز سبرنت، وشركة نخيل راعية دبي غولدن شاهين، وموانئ دبي العالمية راعية سباق دبي تيرف، ولونجين راعية سباق «لونجين دبي شيماء كلاسيك»، إضافة إلى طيران الإمارات راعية السباق الرئيسي كأس دبي العالمي.

ويأتي هذا التكريم في إطار تقدير الشراكات الاستراتيجية بين اللجنة المنظمة والرعاة، الذين يسهمون في دعم استمرارية نجاح الحدث وتعزيز مكانته العالمية، من خلال توفير رعاية متكاملة، تغطي مختلف الأشواط والفعاليات المصاحبة للأمسية، كما تعكس هذه الشراكات حجم الاهتمام، الذي تحظى به البطولة على مستوى القطاعين الرياضي والاقتصادي، ودورها في ترسيخ موقع دبي وجهة رئيسية لسباقات الخيل العالمية، إلى جانب مساهمتها في تطوير التجربة التنظيمية والجماهيرية عاماً بعد عام، بما يواكب تطور الحدث واتساع إشعاعه الدولي المتنامي باستمرار.

منصور بن محمد مكرماً «طيران الإمارات»

.. سموه خلال تكريم شركة «إعمار»

.. وسموه مكرماً شركة «جميرا»