راشد بن حميد: كأس دبي العالمي حقق 30 عاماً من التميز

رفع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة إكمال كأس دبي العالمي للخيول 30 عاماً من التميز، والذي قدم بالأمس نسخة جديدة حققت نجاحاً كبيراً وسط جماهير حاشدة.

كما هنأ المسؤولين والمنظمين وكل من أسهم في صناعة هذا الحدث العالمي عبر سنواته الطويلة، مشيراً إلى أن الكأس العالمية ظلت تستقطب أفضل الخيول وأميز الفرسان من مختلف أنحاء العالم، ما يعد فخراً لرياضة الفروسية في الدولة على مستوى سباقاتها القوية والمميزة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي ظل يتابع ويشارك في الأمسية العالمية باعتباره أحد ملاك الخيول الداعمين لتطوير رياضة الفروسية، أن النجاحات المتواصلة التي ظل يحققها كأس دبي العالمي تعكس مكانة الإمارات ودبي كمحط أنظار العالم في سباقات الخيل، متمنياً دوام التوفيق واستمرار مسيرة النجاح لهذا الحدث العالمي.