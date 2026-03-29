خلفان بلهول: الحدث يعكس مكانة الإمارات عالمياً وقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات

أكد خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن «كأس دبي العالمي» يمثل محفلاً رياضياً عالمياً بارزاً يعكس مكانة الإمارات على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن الحدث يواصل تحقيق النجاحات عاماً بعد عام رغم التحديات العالمية.

وقال إن ما تشهده «ميدان» من حضور دولي واسع يؤكد قدرة الإمارات على تنظيم كبرى الفعاليات دون أن تتأثر بالظروف المحيطة، مضيفاً أن ذلك تحقق بفضل رؤية القيادة ونهجها في التعامل الإيجابي مع التحديات وبناء جسور التواصل مع مختلف دول العالم.

وأوضح أن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية، إلا أن روح الانتماء تتجلى بوضوح خلال مثل هذه المناسبات، حيث يظهر الجميع وكأنهم ينتمون لهوية واحدة، وهو ما يعكس قوة التلاحم المجتمعي التي تميز الدولة.

محطة مهمة

وأشار إلى أن الذكرى الثلاثين لكأس دبي العالمي تمثل محطة مهمة في مسيرة الحدث، الذي حقق نجاحات متواصلة بدعم وتوجيهات القيادة، مؤكداً أن مجلس دبي الرياضي يولي أهمية كبيرة لدعم الفعاليات الرياضية العالمية والمحلية.

وأضاف أن العمل مستمر بالتعاون مع الجهات المنظمة لتطوير الحدث وتعزيز مكانته، بما يسهم في الارتقاء به إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة.