الجواد «نيتف أبروتش» يبهر العالم ويتوج بلقب «القوز سبرنت»



عزفت الخيول الإماراتية سيمفونية التألق على أرض مضمار ميدان العالمي، حيث حقق الجواد (نيتف أبروتش) لحمدان بن حرمش، إنجازاً رفيعاً بانتزاعه المركز الأول في الشوط الخامس على لقب (القوز سبرنت) المخصص للخيول المهجنة الأصيلة (فئة 1)، والممتد لمسافة 1200 متر - عشبي.



وأظهر البطل (نيتف أبروتش) قدرات استثنائية وسرعة فائقة، وبفضل القراءة الفنية الذكية للمدرب الوطني أحمد بن حرمش، والتكتيك العالي الذي اتبعه الفارس كونور بيسلي، نجح الجواد في مضاعفة سرعته بشكل مذهل في الأمتار النهائية، لينتزع الصدارة من بين نخبة جياد السرعة العالمية، ملامساً خط النهاية في زمن قدره 1:10:02 دقيقة ، وبفارق0.38 ثانية عن أقرب منافسيه، في سباق حبس أنفاس الجماهير حتى اللحظة الأخيرة.

وحل في المركز الثاني الجواد الياباني (لوغال) ليوشيماسا إيما، بإشراف هاروكي سوجياما وقيادة كاتسوما سامشيما، فيما ذهب المركز الثالث لممثل دولة قطر الجواد (لازات) لوذنان للسباقات، بإشراف جيروم رينير وقيادة جيمس دويل.



وبهذا الفوز، يؤكد (نيتف أبروتش) علو كعب الخيول المحلية في سباقات السرعة (السبرنت).



