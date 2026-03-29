«أمبودسمان» لجودلفين يبهر ميدان العالمي ويتوج بلقب «دبي تيرف»



توهجت شعارات الإمارات تحت سماء مضمار ميدان العالمي، حيث نجح الجواد «أمبودسمان»، العائد لجودلفين، في انتزاع لقب شوط «دبي تيرف» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «فئة 1»، ليرفع حصيلة انتصارات خيول الإمارات إلى أربعة ألقاب غالية في الأمسية العالمية.



وقدم «أمبودسمان» عرضاً مبهراً في الشوط السابع الذي امتد لمسافة 1800 متر على الأرضية العشبية، حيث أظهر رشاقة مذهلة تحت إشراف جون وتادي جوسدن وبقيادة الفارس المتألق وليام بيوك، شق الجواد البطل طريقه بثقة، متجاوزاً نخبة الجياد العالمية في زمن قدره 1:46:47 دقيقة.



ولم تقتصر الفرحة على المركز الأول، بل أكدت خيول الإمارات هيمنتها المطلقة باحتلال المركزين الأول والثاني، حيث جاء في المركز الثاني الجواد «قدوة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سايمون وإد كريسفورد وقيادة الفارس ريان مور، بفارق 1.91 طول عن البطل، فيما حل ثالثاً الجواد «أندرياس فيزاليوس» لسكاي للسباقات بإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي.



بهذا الإنجاز يبرهن فريق «جودلفين» مجدداً على علو كعبه في المسافات المتوسطة على الأرضية العشبية.



