«دارك سيفرون» يفرض هيمنة الإمارات على لقب «دبي غولدن شاهين»



بسطت خيول الإمارات نفوذها المطلق على مضمار «ميدان» العالمي، في واحدة من أقوى أمسيات كأس دبي العالمي في نسختها الثلاثين، حيث نجح الجواد «دارك سيفرون» لسلطان علي، في انتزاع لقب شوط «دبي غولدن شاهين» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «فئة 1».



وبهذا الفوز الكبير سجل المدرب الوطني المتألق، أحمد بن حرمش، ثنائية تاريخية في الأمسية العالمية، بعد فوزه السابق بلقب «القوز سبرينت»، وقدم «دارك سيفرون»، تحت قيادة الفارس كونور بيسلي، عرضاً استثنائياً في شوط السرعة الذي امتد لمسافة 1200 متر على الأرضية الرملية، حيث أظهر سرعة فائقة في الأمتار الأخيرة، مكنته من تجاوز منافسيه بكل جدارة واستحقاق، ليعبر خط النهاية في زمن قدره 1:10:68 دقيقة، ويحسم الصدارة لصالحه بفارق 1.77 طول عن أقرب ملاحقيه الجواد «بينتورناتو»، المملوك لإسطبل ليون كينغ كورب، ومايكل وجوليا إيافاروني، والذي حل وصيفاً بإشراف المدرب خوسيه ديانجيلو وقيادة الفارس خوسيه أورتيز، وفي المركز الثالث حل الجواد «كاتس باي فايف» للشيخ حميد بن راشد النعيمي، بإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس دانييل تدهوب.



