«كالاندغان» ينتزع لقب «لونجين دبي شيماء كلاسيك» في الأمتار الأخيرة



في فصل من فصول الإثارة نجح الجواد البطل «كالاندغان»، لآغا خان، في انتزاع لقب شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة (فئة 1)، في بعد منافسة شرسة استمرت حتى الأمتار الأخيرة.



وخاض الجواد البطل تحدي المسافة الطويلة البالغة 2410 أمتار على الأرضية العشبية وسط منافسة عالمية محتدمة بإشراف المدرب القدير فرانسيس هنري، وبقيادة محنكة من الفارس مايكل بارزالونا، ليقدم عرضاً مذهلاً، حيث انطلق بسرعة هائلة في اللحظات الأخيرة من عمر السباق، ليتجاوز منافسيه ببراعة وينتزع الصدارة بجدارة واستحقاق، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:27:88 دقيقة.

وجاء فوز «كالاندغان» بفارق ضئيل بلغ 0.77 ثانية عن الوصيف الجواد «ويست ويند بلوز» لعبدالله المنصوري، والذي قدم أداءً لافتاً تحت إشراف سايمون وإد كريسفورد وقيادة روزا ريان، فيما حل في المركز الثالث الجواد «جيافيلوتو» المملوك لسكوديريا لا تيسا وفيبهاف شاه، بإشراف ماركو بوتي وقيادة الفارس جيمس دويل.

وبهذا التتويج يضيف شعار الآغا خان لقباً تاريخياً جديداً لسجله الحافل، وسط أجواء احتفالية عالمية شهدت حضور نخبة ملاك ومدربي الخيول حول العالم.



