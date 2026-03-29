حضور جماهيري واسع يعكس جاذبية دبي وجهة آمنة ومفضلة

شهد كأس دبي العالمي حضوراً جماهيرياً واسعاً من زوار ينتمون إلى جنسيات متعددة، وسط تنظيم محكم، وانسيابية في الحركة داخل موقع الحدث في ميدان، الذي يعد واحداً من أفضل مضامير سباقات الخيل في العالم.

ويأتي هذا الإقبال الكبير، في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية من حيث الاستقرار واستضافة الفعاليات الكبرى، حيث يجمع الحدث السنوي بين الحشود الكبيرة، ومستوى عالٍ من التنظيم والأمن.

وقال حاتم محمد علي، الذي يحضر السباق سنوياً منذ عام 2005، إن الأجواء كانت «في منتهى الروعة والرفاهية»، مضيفاً أن مستوى التنظيم ليس جديداً على دبي.

وأضاف أن شعوره الدائم بالأمن والاطمئنان، هو ما يدفعه للعودة كل عام، مشيراً إلى أن دبي «أصبحت نموذجاً عالمياً للثقة والاستقرار، حيث يشعر الزائر وكأنه في بيئة مألوفة وآمنة، مهما كانت جنسيته».

وقال ياسين أحمد عبد القادر، إن الأجواء كانت «عائلية بامتياز»، مشيراً إلى أن دبي تواصل احتضان مختلف الثقافات ضمن بيئة من الانسجام.

وأضاف أن تجربة الحضور منذ اللحظة الأولى، تتسم بالسلاسة والراحة، لافتاً إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير «يمثل رسالة واضحة إلى العالم بأن دبي مستقرة وآمنة كعادتها»، وأوضح أن الشعور بالأمن والأمان، يشمل مختلف الجنسيات المقيمة في الإمارات، مضيفاً أنهم «يعتبرون أنفسهم جزءاً من هذا الوطن».

وقال محمد عوض، إن الأجواء كانت جميلة وحماسية، مضيفاً أن الجماهير كانت مستمتعة بكل تفاصيل الحدث. وأشاد بالتنظيم الذي يقدمه نادي دبي لسباقات الخيل، موضحاً أن الإحساس بالأمان في دبي أمر بديهي، وقال: «لو لم تكن هناك ثقة حقيقية وشعور عميق بالاطمئنان والأمن، لما خرج الناس من بيوتهم بهذا الزخم الكبير»، وأشار إلى حضوره برفقة العائلة والأصدقاء، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى الطمأنينة الذي تنعم به المدينة.

وقال سامح محمد، إن الأجواء «فاقت توقعاته»، في زيارته الثانية للحدث، مضيفاً أن الحضور الجماهيري الكبير لم يتغير مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن ذلك يعكس، ثبات مستوى التنظيم، واستمرار جاذبية دبي وجهة آمنة ومفضلة.

وقالت تريزا، وهي من الفلبين، إنها تحضر للمرة الأولى، ووصفت التجربة بأنها «ممتعة وسلسة»، مضيفة أنها شعرت بالراحة منذ لحظة وصولها، وهو ما يعكس قدرة دبي على ترك انطباع إيجابي سريع لدى الزوار. وقال سميث، المقيم في دبي والقادم من بريطانيا، إنه يحرص على حضور كأس دبي العالمي سنوياً، مضيفاً أن دبي «تبهره في كل مرة بجودة التنظيم».

وأضاف أن «لا شيء يدعو للقلق»، في ظل ما وصفه بالأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن ثقته في دبي والإمارات وقيادتها «لا تتزعزع»، وقال إن الحضور الكبير يعكس مستوى الأمان في المدينة. وقال أحد الحضور من الجالية الآسيوية، إن دبي تقدم نموذجاً مختلفاً للمدن العالمية، حيث يمكن للعائلات حضور الفعاليات الكبرى دون أي مخاوف، مشيراً إلى أن هذا الشعور «لا يتوافر بسهولة في مدن أخرى تشهد أحداثاً جماهيرية ضخمة».

وقال زائر أوروبي، إن ما يلفت الانتباه في دبي، ليس فقط حجم الفعاليات، بل القدرة على إدارتها دون ارتباك، مضيفاً أن ذلك يعكس «بنية تنظيمية وأمنية متقدمة، تعزز ثقة الجمهور».

وقال زوار آخرون، إن الإقبال الكبير على كأس دبي العالمي، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، يعكس مستوى عالياً من الثقة المجتمعية. وأضافوا أن هذه الظروف لم تؤثر في حضور الجماهير، في مشهد يعكس اعتياد السكان والزوار على بيئة مستقرة وآمنة، ورسالة تؤكد أن الاستقرار في دبي ليس استثناءً، بل قاعدة راسخة.