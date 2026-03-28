«فيري غلين» بطلة «كأس دبي الذهبي»

توجت الفرس «فيري غلين» المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بلقب «كأس دبي الذهبي»، في الشوط الثالث ضمن أمسية كأس دبي العالمي 2026.

وجاء الفوز بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وتحت إشراف المدرب سايمون واد كريسفورد، في السباق المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 3200 متر رملي «فئة 2»، بعد أداء قوي أنهت به «فيري غلين» المنافسة لصالحها، فيما بلغت قيمة الجائزة مليون دولار، في واحدة من أبرز محطات الأمسية على مضمار ميدان.