تقارير عالمية: «كأس دبي» ينطلق في موعده.. ودبي تعزز رسالتها مدينة الأمن والاستقرار

في وقت تواجه فيه المنطقة العديد من التحديات بسبب الهجمات الإيرانية، اختارت دبي أن تبعث برسالة مختلفة إلى العالم.. نحن موطن الأمن والأمان، والحياة لا تتوقف.

ووسط أجواء إقليمية مشحونة، تمضي دبي بثقة راسخة، مستندة إلى منظومة أمنية متقدمة واستقرار داخلي، لتؤكد أن الاستقرار ليس شعارًا، بل واقعًا يوميًا.

وفي هذا السياق، ينطلق كأس دبي العالمي 2026 في موعده، مؤكدًا مكانة الإمارة كعاصمة عالمية قادرة على تنظيم أكبر الأحداث حتى في أصعب الظروف، في مشهد يعكس تماسك البنية المؤسسية وقوة الحضور الدولي لدبي، وهو ما عكسته بوضوح التغطيات الإعلامية الدولية التي تناولت الحدث من زوايا متعددة، التقت جميعها عند فكرة أساسية مفادها أن دبي تقدم نموذجًا للاستمرارية في قلب الأزمات.

وأبرزت مجلة «فوربس» أن الحرب التي اندلعت في أواخر فبراير وما تبعها من تداعيات لم تمنع نادي دبي لسباق الخيل ومضمار ميدان من المضي قدمًا في تنظيم سلسلة سباقات تبلغ جوائزها 30.5 مليون دولار، يتصدرها السباق الرئيسي بقيمة 12 مليون دولار، في تأكيد على الثقة التنظيمية العالية.

ورأت «فوربس» أن إقامة الحدث تمثل رسالة واضحة حول استقرار دبي وقدرتها على الحفاظ على موقعها في خريطة الرياضة العالمية، وقالت: «بالتأكيد، في هذه المرحلة من تاريخ الشرق الأوسط المضطرب، يُعد تنظيم فعاليات نهاية الأسبوع مهمة شاقة تتطلب شجاعة كبيرة».

وختم تقرير «فوربس»: «ولعل أفضل وصف لموقف دبي في مواجهة الحرب هو الثبات؛ الأمور تسير كالمعتاد، وبثبات تمضي فعاليات كأس دبي العالمي قدمًا»، مع تسليط الضوء على الحصان الياباني «فوريفر يونغ» كأبرز المرشحين للفوز.

في حين وصفت «ميرور» الحدث بأنه تجسيد لفكرة «الأعمال مستمرة»، رغم الهجمات الإيرانية والظروف الجوية الصعبة التي شملت أمطارًا غزيرة، مشيرة إلى أن الحدث استقطب 101 حصانًا من 16 دولة، ما يعكس قوته العالمية.

ومن جانبها، ركزت الصحيفة الفرنسية «باري تورف» على الجانب الفني، مؤكدة أن المنافسة تضم نخبة من أفضل خيول العالم، مع تصدر «فوريفر يونغ» المشهد بعد تطور مستواه، إلى جانب حامل اللقب «هيت شو» ومجموعة من الخيول الأوروبية، ما يعزز الطابع التنافسي العالي للسباق.

وفي السياق الإخباري الأوسع، أشارت وكالة «رويترز» إلى أن إقامة السباق في موعده تعكس ثقة الجهات المنظمة في جاهزيتها، رغم التحديات الجيوسياسية، مؤكدة أن الحدث يظل محطة رئيسية في روزنامة السباقات العالمية، ويستقطب اهتمامًا دوليًا واسعًا.

وقالت «رويترز» في تقريرها: «يمضي أحد أضخم سباقات الخيل قدمًا يوم السبت، إذ يقام كأس دبي العالمي ليكون أول حدث رياضي دولي كبير في المنطقة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط قبل نحو شهر».

وتتقاطع هذه التغطيات، رغم اختلاف زواياها بين الاقتصادية والميدانية والرياضية والتحليلية، عند خلاصة واحدة مفادها أن كأس دبي العالمي 2026 لم يعد فقط سباق خيل، بل تحول إلى حدث متعدد الأبعاد يعكس توازنًا دقيقًا بين الرياضة والسياسة والاقتصاد، ويقدم نموذجًا واضحًا لقدرة المدن العالمية على الصمود والاستمرار، حيث تمضي دبي في تنظيم الحدث فيما تستمر الحياة، حتى في أكثر اللحظات صعوبة.