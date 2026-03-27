اتحاد الفروسية: «ميدان» يعكس ريادة الإمارات في سباقات الخيل

أكد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن كأس دبي العالمي في نسخته الـ30، والذي يقام يوم غد «السبت» على مضمار «ميدان»، يمثل حدثًا استثنائيًا يجمع العالم، بمشاركة نخبة الملاك والمدربين والخيول.

وقال سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الاتحاد، إن هذه المناسبة العالمية المرموقة تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، منذ انطلاقتها الأولى عام 1996، وصولًا إلى النسخة الحالية، عبر عقود من التألق والتنظيم الاحترافي والاستدامة في النجاح، وتأكيد الصدارة الإماراتية في مشهد الفروسية العالمي.

وأضاف أن كأس دبي العالمي يمثل «بصمة إماراتية» مميزة على مضمار «ميدان»، بما يمثله من حدث تاريخي يجذب الأنظار إلى دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث يجمع أشهر الملاك ونخبة الفرسان وأقوى الخيول، للتنافس في أجواء استثنائية تمثل مؤشرًا واضحًا على ريادة الدولة في تنظيم السباقات العالمية وفق أعلى المعايير الدولية.

وتوجه الريسي بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وجميع مسؤولي النادي، على جهودهم المستمرة في تعزيز مكانة الإمارات عالميًا، وتحقيق أعلى درجات النجاح في تنظيم هذا الحدث.

كما أشاد بالدور المحوري لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وجهود سعادة محمد سعيد الشحي، مديرها العام، في دعم نجاح السباق العالمي، إلى جانب مختلف الفعاليات المرتبطة به.

ونوه إلى أن الجواد «ميدان»، العائد لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يمتلك قدرات عالية، ويواصل تألقه في السباقات الكبرى، ويحمل طموحات الإمارات في المنافسة على لقب الشوط الرئيسي، معربًا عن أمله في التوفيق له ولجميع الملاك والمدربين الإماراتيين لتحقيق أفضل النتائج.