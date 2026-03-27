7 دول تتنافس على ذهب ميدان في كأس دبي العالمي

تشهد منافسات الشوط التاسع والرئيسي لكأس دبي العالمي، المقرر غدًا في نسخته الـ30 على مضمار ميدان، منافسة قوية بين نخبة الخيول، حيث يقام على المضمار الرملي لمسافة 2000 متر، للتنافس على جوائز قدرها 12 مليون دولار، برعاية طيران الإمارات.

ويشارك في هذا الشوط 9 جياد تمثل 7 دول، هي قطر بالجوادين «هت شو» (بطل النسخة الماضية) و«تامبارومبا»، وبريطانيا بالجوادين «إمبيريال إمبيرور» و«هارت أوف أونر».

بالإضافة إلى جواد واحد لكل من الإمارات «ميدان»، واليابان «فوريفر يونغ»، والولايات المتحدة الأمريكية «ماغنيتيود»، والمملكة العربية السعودية «وك أوف ستارز»، وروسيا «تاب ليدر».

ولا يزال الجواد «ثندر سنو» العائد لجودلفين يحتفظ بأفضل زمن في هذا الشوط، وقدره 2:01:38 دقيقة.

وعلى مدار النسخ الـ29 الماضية، توجت خيول الإمارات باللقب 13 مرة، عبر «سنغسبيل» (1997)، و«المتوكل» (1999)، و«دبي ميلينيوم» (2000)، و«ستريت كراي» (2002)، و«مون بلد» (2003)، و«إلكتروشونيست» (2006)، و«إنفاسور» (2007)، و«مونتروسو» (2012)، و«أفريكان ستوري» (2014)، و«برنس بيشوب» (2015)، و«ثندر سنو» (2018 و2019)، و«ميستيك جايد» (2021).

فيما حققت الخيول الأمريكية 8 ألقاب عبر «سيجار» (1996)، و«سيلفر تشارم» (1998)، و«كابتن ستيف» (2001)، و«بليزنتلي بيرفكت» (2004)، و«روزيز إن ماي» (2005)، و«كيرلين» (2008)، و«ويل آرمد» (2009)، و«كاليفورنيا كروم» (2016).

وأحرزت الخيول السعودية اللقب 3 مرات عبر «أروجيت» (2017)، و«كنتري جرامر» (2022)، و«لوريل ريفر» (2024).

كما فازت الخيول اليابانية مرتين عبر «فيكتوري بيزا» (2011)، و«أوشبا تيسورو» (2023)، فيما توج باللقب مرة واحدة الجواد البرازيلي «غلوريا دي كامبيو» (2010)، والأسترالي «أنيمال كينغدوم» (2013)، وأخيرًا القطري «هت شو» (2025).