خيول الإمارات تبحث عن إنجاز جديد في كأس دبي العالمي

أكد المدرب الإماراتي العالمي سعيد بن سرور جاهزية الجواد «دبي فيوتشر»، حامل لقب شوط «كأس دبي الذهبي»، للمشاركة في النسخة الـ30 من كأس دبي العالمي، والمقررة يوم السبت المقبل على مضمار ميدان.

وقال بن سرور إن الجواد «دبي فيوتشر»، البالغ من العمر عشر سنوات، سيشارك في هذه النسخة من الكأس في الشوط نفسه للدفاع عن لقبه الذي توج به العام الماضي، لافتًا إلى أن النسخة الحالية ستكون أكثر تحديًا لجميع الخيول في ظل هطول الأمطار وصعوبة المنافسة.

وأوضح أن «دبي فيوتشر» يواصل تدريباته منذ ثلاثة أيام استعدادًا للمشاركة في هذا الحدث العالمي، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعد الأولى له في دبي خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بالمشاركة الإماراتية إجمالًا في السباقات، أكد بن سرور أنها ستكون الأقوى والأبرز، كعادتها خلال السنوات الماضية، إذ تحرص دولة الإمارات على الدفع بنخبة الخيول لتحقيق الإنجازات، وليس من أجل المشاركة فقط، وستواصل المنافسة بقوة مع الخيول القادمة من مختلف أنحاء العالم.