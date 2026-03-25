«هيت شو» يدافع عن لقبه في كأس دبي العالمي

تسعى «وذنان ريسنج» إلى تكرار إنجازها في كأس دبي العالمي من خلال الجواد «هيت شو»، الذي فاجأ الجماهير والمتخصصين العام الماضي عندما شق طريقه بين المنافسين بقيادة الفارس فلوران جيرو، ليحصد لقب كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات، في سباق استثنائي لم يكن مفاجئًا لملاك الجواد.

وعند المنعطف الأخير، لم يكن أمام «هيت شو»، المنحدر من نسل «كاندي رايد»، سوى بطل نسخة 2023 «أوشبا تيسورو»، إلا أن صبر الفارس أثمر عن اندفاعة قوية في الأمتار الأخيرة، ليخطف الصدارة من «ميكستو» و«فوريفر يونج».

ويخوض «هيت شو» مهمة الدفاع عن لقبه السبت المقبل، بعد فوزه المميز بسباق من الفئة الثالثة في «فير جراوندز» في نيو أورلينز، حيث انطلق بصورة أفضل مقارنة بمشاركته في ميدان العام الماضي، قبل أن يمنحه جيرو المساحة المناسبة للتقدم في توقيت مثالي.

كما توج الجواد ذاته بسباق «لافاييت ستيكس» من الفئة الثانية في «كينيلاند» للعام الثاني على التوالي في أكتوبر الماضي، ضمن حملة ناجحة في أمريكا الشمالية، حافظ خلالها المدرب براد كوكس على جاهزية الجواد عقب مشاركته في دبي.

وقال كيس كلاي، مدير السباقات وخيول الإنتاج لدى «وذنان»، إنه بعد كأس دبي العالمي العام الماضي، أعدناه إلى كنتاكي لمعرفة حالته، فيما أكد براد أنه يواصل تقديم مستويات قوية، لذلك يستمر في تدريبه.

ومن المقرر أن يقود جيرو «هيت شو» مجددًا في سباق السبت المقبل، مع توقعات بمنحه حرية أكبر في إدارة مجريات السباق، خاصة إذا توفرت وتيرة قوية في البداية.

وأضاف كلاي أنه جواد مرن، وجيرو يعرفه جيدًا، لذلك سيتمكن من التعامل مع مجريات السباق حسب الظروف، ولن تكون هناك تعليمات معقدة، لافتًا إلى أن الجواد يحب التدريب ويواصل تقديم مستويات مميزة.

ويتطلع «فوريفر يونج» إلى تحدي نتيجة نسخة العام الماضي، فيما يراقب كلاي وكوكس أيضًا الجواد «ماجنيتود» بإشراف ستيف أسموسن، والذي تفوق بفارق بسيط على «هيت شو» و«تشانك أوف جولد» في سباق «كلارك ستيكس» العام الماضي.

وقال كلاي إن «فوريفر يونج» حاليًا من أفضل خيول العالم، بعدما حقق انتصارات كبيرة حول العالم، كما أن «ماجنيتود» جواد استثنائي، لكن «هيت شو» يدخل السباق بثقة، فقد نجح في التعامل مع مضمار ميدان العام الماضي، وكل ما نأمله هو أن نكون ضمن دائرة المنافسة.

ومن جهة أخرى، يمثل الجواد «تومبارومبا» الخيار الثاني القوي لفريق «وذنان»، بعد أن حل رابعًا في سباق «بريدرز كب ديرت مايل» من الفئة الأولى، قبل انتقاله إلى الشرق الأوسط والانضمام إلى المدرب حمد الجهني، حيث قدم أداءً مميزًا خلال الموسم.

وقال كلاي إن «تومبارومبا» جواد مقاتل يحب المنافسة، وقد جلبناه للمشاركة في الكرنفال، وبعد السباق سيعود إلى الولايات المتحدة تحت إشراف المدرب براين لينش، معربًا عن الفخر بحلوله ثالثًا في كأس السعودية، كما قدم أداءً قويًا بحصوله على المركز الثاني في تحدي آل مكتوم.

ويقود الفارس جيمس دويل «تومبارومبا»، الذي أظهر تطورًا واضحًا في تدريباته الأخيرة، بعد عودته من السعودية.