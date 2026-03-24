الأنظار تترقب قرعة النسخة الـ 30 لكأس دبي العالمي غداً



تتجه أنظار العالم، غداً الأربعاء، إلى مراسم قرعة النسخة 30 لكأس دبي العالمي التي ستُجرى في قاعة «ذا جاليري» بمضمار ميدان، بحضور الملاك والمدربين والفرسان، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام العالمية.

وتدشن القرعة فعاليات النسخة الجديدة من كأس دبي العالمي، التي تنطلق السبت المقبل على مضمار ميدان، بمشاركة نخبة خيول العالم، تتنافس على جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 30.5 مليون دولار موزعة على 9 أشواط في الأمسية العالمية، أبرزها الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي»، برعاية طيران الإمارات، لمسافة 2000 متر.

وتشمل القرعة الشوط الرئيس، إضافة إلى 4 أشواط أخرى من سباقات الفئة الأولى، هي «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر، «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر، «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر، «دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410.



مشاركة عالمية

ويشهد الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي»، مشاركة 9 خيول من أبطال ونجوم العالم، يمثل الإمارات فيها «ميدان» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بطل سباق آل مكتوم كلاسيك للخيول المهجنة الأصيلة في أمسية سوبر ساترداي، ومن أبرز المرشحين الجواد الياباني «فوريفر يونج» بطل البريدرز كب كلاسيك وكأس السعودية والذي يسعى إلى رد اعتباره بعد خسارته في النسخة الماضية، وممثل الخيول القطرية «هيت شو» بطل النسخة الماضية الذي يدافع عن اللقب، إضافة إلى «امبيريال امبرور» بطل لقب سباق تحدي آل مكتوم للفئة الأولى، في أمسية «فاشن فرايداي» ووصيفه «تمبارومبا» و«هارت أوف أونر»، الذي حل ثالثاً في السباق ذاته، كما يمثل الخيول الأمريكية «ماجنتيود» بطل سباق «رايزرباك هانديكاب»، إضافة إلى مشاركة «ووك أوف ستارز» بطل النسخة الماضية من تحدي آل مكتوم للفئة الأولى، و«تاب ليد».



الأشواط الأخرى

وسبقت مراسم قرعة الشوط الرئيس إجراء قرعة 4 أشواط من الأمسية العالمية، هي «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى»، و«كأس دبي الذهبية» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية»، و«جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية».