الفارسة سارة تحصد لقب السيدات في سباق القدرة بدبي

أحرزت الفارسة سارة محمد لقب كأس ولي عهد دبي للقدرة في نسخته الـ18، ضمن فئة السيدات لمسافة 120 كلم، اليوم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 98 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

ونظم نادي دبي للفروسية الحدث بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وشهد منافسة قوية بين الفارسات في جميع مراحله.

وتفوقت الفارسة سارة على صهوة الجواد «وايوارد» لإسطبلات «إيه بي إتش» على منافساتها في السباق، وتدرجت من المركز الـ16 في المرحلة الأولى إلى المركز الثامن في المرحلة الثانية، ثم المركز الرابع في المرحلة الثالثة، لتتقدم بثقة كبيرة إلى الصدارة في المرحلة الأخيرة، مسجلة زمنًا قدره 4:19:39 ساعة.

وذهب المركز الثاني إلى الفارسة نيدا أنغوم على صهوة الجواد «رازورباك» لإسطبلات «إف 3»، بعد منافسة قوية، إذ جاءت ثالثة في المرحلة الأولى، وتقدمت إلى المركز الأول في المرحلة الثانية، وحافظت على الصدارة في المرحلة الثالثة، قبل أن تختتم السباق وصيفة بزمن قدره 4:20:23 ساعة.

وكان المركز الثالث من نصيب الفارسة ليا فانديكي على صهوة الجواد «زيلتين» لإسطبلات «إف 3» أيضًا، بعد وجودها في المركز الـ22 في المرحلة الأولى، وحافظت عليه في المرحلة الثانية، وصعدت إلى المركز العاشر في المرحلة الثالثة، وحققت المركز الثالث في المرحلة الرابعة بزمن قدره 4:21:52 ساعة.