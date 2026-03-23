نخبة الخيول العالمية تستعد لليلة كأس دبي العالمي

يتصدر الجواد الياباني «فوريفر يونغ» المشهد في تحضيرات سباق كأس دبي العالمي للفئة الأولى، مع عودته إلى مضمار «ميدان» برفقة مدربه يوشيتو ياهاغي والفارس ريوسي ساكاي، استعدادًا لمشاركته في النسخة الثلاثين من السباق، البالغة جائزته 12 مليون دولار، حيث يسعى لكتابة التاريخ كأعلى الخيول تحقيقًا للأرباح عالميًا، إلى جانب تعويض مركزه الثالث في نسخة العام الماضي.

وأدى الجواد تمرينًا خفيفًا صباح اليوم على المضمار الرملي بقيادة يوكي أراكي، فيما أكد مدربه جاهزيته، في وقت يشارك فيه أيضًا من نسخة العام الماضي كل من «هيت شو» و«ووك أوف ستارز» و«إمبريال إمبراطور»، وسط تأكيدات بجاهزيتهم للمنافسة.

وفي سباق «دبي شيماء كلاسيك» البالغة جائزته 6 ملايين دولار، يسعى المدرب الإيرلندي ويلي مولينز لتحقيق إنجاز استثنائي عبر الجمع بين انتصارات مهرجان تشيلتنهام ولقب السباق، من خلال الجواد «إثيكال دايموند» الفائز بكأس «بريدرز كب تيرف»، والذي أظهر جاهزية مميزة منذ وصوله إلى دبي، فيما يطمح «كالانداغان» لتجاوز سجل إحصائي صعب وتحقيق اللقب بعد مشاركته السابقة.

ويشهد سباق «دبي تيرف» عودة الجواد «فاكتور شوفال» لمحاولة ثالثة، بعد فوزه السابق، حيث أبدى جاهزية جيدة في التدريبات، إلى جانب منافسين بارزين مثل «فورت جورج» و«نورذرن تشامبيون» اللذين يواصلان تحضيراتهما وفق البرنامج المحدد.

وفي سباق «دبي جولدن شاهين»، يتطلع الجواد «توز» لاستعادة اللقب بعد تتويجه في 2024، حيث أكد مدربه بوبات سيمار وصوله إلى أفضل حالاته، إلى جانب مشاركة خيول أخرى من الإسطبل ذاته، فيما يشهد سباق «القوز سبرينت» جاهزية لافتة لعدد من الخيول الأوروبية، أبرزها «مونتيل» و«رايفكا».

وفي «الإمارات ديربي»، يسعى «براذرلي لوف» لمواصلة تألقه بعد فوزه بسباق الطريق إلى كنتاكي ديربي، بينما تطمح الفارسة سافي أوزبورن لتسجيل إنجاز تاريخي كأول فارسة تحقق الفوز في الأمسية، وسط مشاركة قوية للخيول اليابانية.

وفي سباق «دبي جولد كب»، أظهرت الخيول المشاركة، وفي مقدمتها «الناير»، جاهزية عالية بعد سلسلة من التدريبات الناجحة، فيما يشهد سباق «جودلفين مايل» مشاركة قياسية لمدرب واحد عبر ستة خيول بقيادة «كوميشنر كينغ».

أما في «دبي كحيلة كلاسيك»، فيعود البطل «فيرست كلاسس» للدفاع عن لقبه بعد فوزه الأخير في السعودية، حيث أكد مدربه دوغ واتسون جاهزيته الكاملة وسعيه لإحراز اللقب للمرة الثالثة.

وتؤكد هذه التحضيرات المكثفة الجاهزية العالية لمختلف المشاركين، في ظل تنافس نخبة خيول العالم على ألقاب أمسية كأس دبي العالمي، التي تُعد واحدة من أبرز وأغلى سباقات الخيل على مستوى العالم.