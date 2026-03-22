كأس السيدات تدشن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

تنطلق في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم غداً الاثنين النسخة 18 من مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة برعاية شركة إعمار رائدة التطوير العقاري وأحد الشركاء الاساسيين لنادي دبي للفروسية الذي ينظم الحدث بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بمشاركة واسعة من نخبة الفرسان، ويتكون الكرنفال من 4 سباقات يدشنها كأس السيدات لمسافة 120 كلم يليه سباق الإسطبلات الخاصة ثم كأس اليمامة للأفراس فيما يختتم المهرجان بالسباق الرئيس كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم يوم الجمعة المقبل.

ويعد المهرجان من أهم الفعاليات السنوية الكبرى في روزنامة سباقات القدرة والذس يأتي المهرجان احتفاء بارتباط ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بهذه الرياضة الأصيلة التي حقق فيها العديد من الإنجازات العالمية، وتثميناً للإسهامات الجليلة التي ظل يقدمها سموه لهذه الرياضة سيراً على خطى والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ورصدت اللجنة المنظمة للسباقات الأربعة بالمهرجان جوائز مالية قيمة تتجاوز 5 ملايين درهم، يتم توزيعها لأصحاب المراكز من الأولى حتى السابع عشر في سباقي السيدات واليمامة، وتوزع الجوائز المالية في سباق الاسطبلات الخاصة وسباق الكأس حتى المركز الثلاثين.

النسخة الماضية

وتسعى اسطبلات M7 إلى المحافظة على كأس السيدات الذي حققته في النسخة الماضية الفارسة الفارسة الأرجنتينية، ميلينا مينديز، بعد إحرازها اللقب على صهوة الجواد «بولي» بزمن قدره 3.29.12 ساعات، واحتلت المركز الثاني سارة محمد على صهوة الجواد «رشوز ليتينانت» لإسطبلات ABH للقدرة، مسجلة زمناً قدره 3.29.21 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة فاطمة محمد إبراهيم على صهوة الجواد «ويلومير إنكور» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 3.29.25 ساعات.

جاهزية

وأكملت مدينة دبي الدولية للقدرة جاهزيتها لاستقبال المشاركين بعد توافد الفارسات لاستكمال إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفارسات المشاركات تمهيداً للمشاركة في سباق السيدات المتوقع أن يشهد أعداداً كبيرة في قائمة المسجلين، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة 50 كلغ وأن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق والحد الأعلى لنبض الخيل 64 نبضة في الدقيقة، فيما ينقسم السباق إلى 4 مراحل: المرحلة الأولى المسار الأصفر لمسافة 40 كلم، المرحلة الثانية المسار الأحمر لمسافة 35 كلم، المرحلة الثالثة المسار الأزرق لمسافة 25 كلم، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة المسار الأبيض لمسافة 20 كلم.