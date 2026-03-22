«ميدان» يقود طموحات خيول الإمارات في كأس دبي العالمي

بدأ العد التنازلي على انطلاقة النسخة الـ30 من كأس دبي العالمي في مضمار ميدان، الذي يقام 28 مارس الجاري، وتتضمن الأمسية العالمية 9 أشواط، أبرزها الشوط الرئيسي من «الفئة الأولى» البالغة جائزته 12 مليون دولار بمشاركة 9 خيول من النخبة العالمية، من أبرزها «ميدان» الذي يقود طموحات خيول الإمارات بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سايمون واد كريسفورد.



وخطف «ميدان» الأضواء في مضمار ميدان بالفوز قبل أقل من شهر على فوزه بلقب سباق آل مكتوم كلاسيك للخيول المهجنة الأصيلة «للفئة الثانية» ليحصد بطاقة التأهل المباشرة إلى سباق كأس دبي العالمي بعد نجاحه في أول مشاركة على الأرضية الرملية.



وتضم قائمة الأبطال في أغلى أشواط أمسية كأس دبي العالمي نخبة من الخيول، من بينها الجواد الياباني «فور إيفر يونج» بإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، الفائز ببطولة «بريدرز كاب كلاسيك» وكأس السعودية، فيما يسعى الجواد «هيت شو» ممثل قطر بإشراف المدرب براد كوكس إلى المحافظة على اللقب وتحقيق الثنائية التاريخية التي حققها «ثندر سنو» لجودلفين في عامي 2018 و2019 بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.



وتشمل القائمة الجواد «إمبريال إمبيرور» بإشراف بوبات سيمار بطل لقب سباق تحدي آل مكتوم للفئة الأولى، نجم أمسية «فاشن فرايداي» التي أقيمت على مضمار ميدان، ليحجز بطاقة التأهل التلقائي إلى الحدث العالمي، لتتجدد المواجهة مع وصيفه «تمبارومبا» بإشراف حمد الجهني، و«هارت أوف أونر»، الذي حل ثالثاً في السباق ذاته بإشراف جيمي أوزبورن.



ويملك المدرب بوبات سيمار أكثر من ورقة في السباق بتدريبه الجواد «ووك أوف ستارز» بإشراف بوبات سيمار، بطل النسخة الماضية من تحدي آل مكتوم للفئة الأولى، إضافة إلى مشاركة «تاب ليدر» بإشراف المدرب دووج واتسون، ومن أبرز الخيول المشاركة الجواد الأمريكي «ماجنيتيود» بإشراف ستيف أسموسن، بطل سباق «رايزرباك هانديكاب» أواخر فبراير، الذي حقق أداء استثنائياً مسجلاً زمناً قدره 1:42:10، ليحصد رقم «باير للسرعة بلغ 102»، وهي المرة الخامسة في مسيرته الاحترافية التي يكسر فيها حاجز المائة نقطة، لتحمل هذه المشاركة من الأبطال والنجوم مواجهة مثيرة في كأس دبي العالمي.