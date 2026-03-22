«بنتورناتو» يقود طموحات المدرب د.أنجيلو للفوز الأول بكأس دبي العالمي



يتطلع المدرب الفنزويلي خوسيه د.أنجيلو، المقيم في الولايات المتحدة، إلى تحقيق أول فوز له في أمسية كأس دبي العالمي، عندما يدفع بالجواد «بنتورناتو»، بطل سباق «بريدرز كب سبرينت» من الفئة الأولى، للمشاركة في سباق «دبي جولدن شاهين» «فئة أولى» السبت المقبل.

وتعد هذه هي المشاركة الثالثة لـ د.أنجيلو في دبي، إذ سبق له أن حل سادساً عبر «جيسوس تيم» في كأس دبي العالمي عام 2021، فيما شارك «كاراميل تشيب» و«رن كلاسيك» في نسختي 2024 من «جودلفين مايل» و«دبي جولدن شاهين» دون مراكز متقدمة.



وشهد عام 2025 تألقاً لافتاً للمدرب الفنزويلي، حيث تُوّج بفوز «بنتورناتو» و«شيسوسبايسي» بثنائية سباقات السرعة في «بريدرز كب» خلال أقل من ساعة واحدة في مضمار ديل مار في نوفمبر الماضي.

وأكد د.أنجيلو أن التخطيط طوال العام أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الجوادين خاضا مشاركات متعددة في مضامير مختلفة، ما يعكس قدرتهما على التأقلم مع السفر والمنافسات القوية. وشدد المدرب على رغبته في تحقيق المزيد من الانتصارات، خصوصاً على الساحة الدولية، قائلاً إنه يسعى باستمرار للتطور والمنافسة في أبرز السباقات العالمية.



وأظهر «بنتورناتو»، تطوراً ملحوظاً، حيث حل ثالثاً في «ديربي السعودية» «فئة ثالثة» عام 2024 قبل أن يحقق انتصارات مهمة، أبرزها «غالانت بوب» «فئة ثانية»، ثم المركز الثاني في «بريدرز كب سبرينت» قبل أن يحرز اللقب في العام التالي. وأوضح المدرب أن الجواد يتمتع بموهبة عالية وتركيز كبير، لافتاً إلى أن خسارته في السعودية جاءت على مسافة لا تناسبه، مؤكداً ثقته في قدرته على تقديم أداء قوي في سباق السبت بكأس دبي العالمي.



ويستفيد «بنتورناتو» إلى جانب «فوريفر يونج» و«إثيكال دايموند» من اتفاقية تبادلية جديدة بين نادي دبي لسباق الخيل و«بريدرز كب»، تتيح التأهل المباشر، ضمن مبادرة «الفوز يؤهلك».

وأعرب د.أنجيلو عن أمله في تحقيق الفوز السبت المقبل في كأس دبي العالمي برغم قوة المنافسة، مؤكداً أن مركز الانطلاق سيكون عاملاً مهماً، مع تفضيله الانطلاق من بوابات خارجية. ووصل المدرب إلى دبي مبكراً لمتابعة تدريبات «بنتورناتو»، معرباً عن سعادته بالتواجد، ومشيراً إلى انضمام الملاك قبل السباق المرتقب. ويعد «بنتورناتو» من أبرز الخيول المشاركة حالياً في دبي، وتتعلق به طموحات كبيرة لمدربه لتحقيق إنجاز جديد في واحدة من أهم أمسيات سباقات الخيل العالمية.