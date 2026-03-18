«هيت شو» يعود للدفاع عن لقب كأس دبي العالمي

تشهد النسخة 30 من أمسية كأس دبي العالمي التي يستضيفها مضمار ميدان السبت 28 مارس الجاري، مشاركة نخبة من أبرز خيول العالم، من بينها «هيت شو» الذي يسعى للدفاع عن اللقب الذي حققه بإشراف براد كوكس، وقيادة الفارس فلورانت جيرو في الشوط الرئيسي البالغ مجموع جوائزه 12 مليون دولار، ويشارك البطل ضمن 9 خيول، في تحدٍ قوي يضم كوكبة من الخيول الأمريكية والإماراتية من أبرزها الجواد «ميدان» الفائز ببطولة آل مكتوم كلاسيك في أمسية «الإمارات سوبر ساترداي» بجانب «ووك أوف ستارز» و«إمبريال امبيرور». وتشهد النسخة 30 مشاركة أبطال الفئة الأولى «فوريفر يونغ» و«كالاندغان» و«ريبلز رومانس» ضمن سباقات الأمسية العالمية.



من جهة أخرى احتفل فائزون من خمس دول مختلفة بالنجاح خلال موسم كرنفال سباقات دبي 2025 – 2026 في مضمار ميدان، وهو العدد الأكبر في تاريخ الحدث الذي انطلق قبل 22 عاماً.

وحققت خيول تتدرب في المملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا وسلطنة عُمان 22 فوزاً دولياً خلال 16 أمسية سباقات في مضمار ميدان، ما جعل هذا الموسم الأفضل حتى الآن بالنسبة للمدربين والملاك الدوليين من حيث عدد الانتصارات.



واستقبل نادي دبي لسباق الخيل خلال النسخة الأخيرة من كرنفال سباقات دبي 47 مدرباً دولياً من المملكة المتحدة وفرنسا والسويد والدنمارك والنرويج والتشيك وإسبانيا، وسلطنة عُمان، وهونغ كونغ، وأيرلندا، وفي المجمل شارك 130 خيلاً قادمة من خارج الدولة في سباقات مضمار ميدان، وهو ما يمثل أكثر من 20% من إجمالي المشاركين.



وقال إروين شاربي، مدير العمليات والعلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل: «يعد هذا الموسم من كرنفال سباقات دبي الأكثر حضوراً دولياً على الإطلاق، سواء من حيث عدد الخيول أو المدربين المشاركين. وقد عملت مرافق الحجر البيطري بكامل طاقتها، واستقبلنا في المتوسط نحو 12 جواداً دولياً في كل أمسية سباقات طوال فترة الكرنفال. كما أود أن أتوجه بالشكر إلى جون نيكولز وفرق العمل في إسطبلات دبي الدولية ومرافق الحجر البيطري لكأس دبي العالمي على رعايتهم الممتازة للجميع».



ومن المتوقع أن يستقبل مضمار ميدان مزيداً من المشاركين الدوليين خلال الأيام المقبلة، مع وصول خيول من اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة للمشاركة في النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي يوم 28 مارس.



